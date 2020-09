NBB 2020/2021 mantém o mesmo sistema de disputa, mas com etapas sediadas no 1º turno

(Foto: Marcos Limonti)





A Liga Nacional de Basquete (LNB) se reuniu para definir o formato de disputa do NBB na temporada 2020/2021. E há pelo menos uma grande novidade: todo o primeiro turno da competição vai ser disputado em etapas sediadas, com um grupo de times se enfrentando em apenas uma cidade. A ideia é evitar ao máximo o deslocamento das equipes, como forma de se prevenir em meio à pandemia do novo coronavírus que o Brasil ainda enfrenta. De resto, os 16 times confirmados na competição vão seguir os mesmos moldes de disputa da última edição.

Na reunião do Conselho Administrativo da LNB, realizada na última terça-feira, os clubes votaram e decidiram pela manutenção do sistema de disputa, com as 16 equipes se enfrentando todas contra todas, em jogos de ida e volta, e os 12 primeiros colocados avançando para os playoffs, com oitavas, quartas, semifinais e final.

Já sobre as etapas sediadas durante o primeiro turno, a LNB ainda não deu detalhes sobre como vão ser feitas as escolhas das cidades. O fato é que esse modelo vai colocar um grupo de times se enfrentando entre si em apenas um local. Os organizadores do evento entendem que, dessa forma, vão ter um maior controle para a execução dos protocolos de segurança, uma vez que restringem a logística das equipes.

Esse modelo vai seguir em aberto para o segundo turno da competição, podendo ser mantido ou encerrado a depender de como estará o cenário da pandemia no Brasil. Caso a decisão seja por encerrar o formato de etapa sediadas e retomar o modelo convencional, com as partidas acontecendo nos ginásios de cada clube, então vai haver sorteio para a definição dos mandantes de cada jogo.

Ao todo, 16 times estão confirmados na disputa, que está prevista para começar no dia 14 de novembro. A única diferença entre os participantes da última edição é que o Botafogo está fora e o Cerrado, de Brasília, está dentro.

Globo Esporte