Novo uniforme 3 do Santos ainda precisa de aprovação do Conselho; estreia continua sem data

O Santos lançou na última terça-feira o novo terceiro uniforme para a temporada, na cor azul claro e com escudo retrô. O modelo, porém, não passou por aprovação do Conselho Deliberativo, fator obrigatório para camisas que não são as tradicionais (branca ou listrada).

A nova camisa teve aprovação de grande parte dos torcedores, mas possivelmente não será utilizada antes do aval dos conselheiros.

O presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo Teixeira, confirmou em contato com o ge que não houve reunião para aprovação ou rejeição ao modelo. Também disse que não há data prevista para a votação e que enviará um ofício à diretoria pedindo esclarecimentos sobre o caso.

O que diz o estatuto do Santos:

"Em caráter excepcional, e sempre dentro das cores branca e preta, o SANTOS poderá vir a utilizar uniformes com combinação distinta em calção e meias por força de regulamento de determinada competição esportiva. Todavia e também em caráter excepcional, a utilização de outras cores, além do branco e do preto, em uniforme oficial, somente poderá ser feita mediante aprovação prévia do Conselho Deliberativo".

O Santos e a Umbro, fornecedora de material esportivo do clube, iniciarão a venda do novo terceiro uniforme a partir desta sexta-feira. Se mantiver o preço das camisas 1 e 2, custará R$ 259,99.

Globo Esporte