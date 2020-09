Olympiacos vence AEK por 1 a 0 e conquista título da Copa da Grécia

Maior e atual campeão grego, o Olympiacos conquistou mais uma taça nacional neste sábado. A equipe bateu o AEK por 1 a 0 e venceu a Copa da Grécia pela 28ª vez. O meia-atacante sérvio Randjelovic marcou o gol da partida.

Sem Rafinha na competição, o Olympiacos contou com outro brasileiro na lateral direita: Bruno, jogador de 26 anos que construiu sua carreira profissional na Europa.

Os campeões abriram o placar logo aos 10 minutos de jogos, e ainda desperdiçaram um pênalti aos 11 do segundo tempo, com El Arabi. A partida foi realizada no Estádio Panthessaliko, campo neutro na cidade de Vólos.

A final, última partida da temporada 2019/20 na Grécia, inicialmente seria realizada no dia 26 de julho, mas acabou adiada após a polícia encontrar bombas e bastões de madeira escondidos nos arredores do estádio. O Campeonato Grego 2020/21 teve início na última sexta-feira.

O Olympiacos estreia na Champions, pela fase prévia, no próximo dia 22 - a equipe grega aguarda o vencedor de Estrela Vermelha x Omonia. O jogo da volta acontece no dia 30.

Todos os campeões da Copa da Grécia:

Olympiacos - 28

Panathinaikos - 18

AEK - 15

PAOK - 7

Panionios e Larissa - 2

Aris, Iraklis, OFI, Ethnikos Piraeus e Kastoria - 1

