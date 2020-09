Osaka protagoniza grande virada sobre Azarenka e conquista o bicampeonato do US Open

(Foto: Danielle Parhizkaran / Reuters)





Num momento histórico para o movimento negro dos Estados Unidos, a tenista que mais levantou a bandeira da igualdade e respeito ao longo das últimas semanas deu ainda mais visibilidade à causa com resultado prático em quadra. Naomi Osaka, de apenas 22 anos, se tornou bicampeã do US Open neste sábado ao derrotar Victoria Azarenka, de virada, por 2 sets a 1, parciais de 1/6, 6/3 e 6/3, em 1h53, escrevendo mais um belo capítulo em sua recente história no esporte.

- Azarenka é uma inspiração para mim, sempre a assisti jogar aqui e agora tive oportunidade de jogar uma final contra ela. Quero agradecer aos meus familiares que estão em casa, não estaria aqui se não fossem vocês (...) Eu quero as pessoas comecem a falar desses problemas (questões raciais) e por isso utilizei as máscaras ao longo das duas semanas - disse Osaka.

Com o resultado, Osaka repete o título no mesmo US Open, em 2018, e soma agora três Grand Slams, tendo vencido ainda o Australian Open em 2019. A japonesa também dá um salto de seis posições no ranking da WTA e volta a ocupar o 3º lugar do mundo, atrás apenas de Ashleigh Barty e Simona Halep.

Victoria Azarenka, por sua vez, foi vice-campeã do US Open pela terceira vez na carreira. A bielorrussa tinha chegado às decisões de 2012 e 2013, tendo perdido ambas para Serena Williams. Curiosamente, a americana foi justamente a rival das semis, lhe garantido a vaga no jogo pelo título deste sábado. Vika sobe 14 posições no ranking da WTA e pula para o 14º lugar.

- Não são tempos fáceis no mundo, fico muito feliz pela oportunidade de conseguir na frente de tantas milhões de pessoas ao redor do mundo através da televisão. Estou muito ansiosa pela nossa jornada, foi muito trabalho, mas certamente essa campanha foi divertida, valeu a pena - declarou Azarenka em seu discurso de vice-campeã.

Osaka e Azaenka deveriam ter se enfrentado há duas semanas no WTA de Cincinnati, realizado este ano em Nova York, no mesmo complexo onde é disputado o US Open. Na ocasião, a japonesa sentiu uma lesão na coxa esquerda e acabou desistindo da final. Em todos seus jogos no Grand Slam, Osaka atuou com uma faixa de proteção na região e neste sábado não foi diferente, inclusive batendo algumas vezes no local, para se manter aquecida.

O jogo

O primeiro set foi um verdadeiro passeio de Azarenka. Com um primeiro saque afiadíssimo, acima dos 90% de aproveitamento, e com lindas jogadas, sobretudo aproveitando as paralelas, Vika deu um show para cima de Osaka para construir o resultado de 6/1 com duas quebras de vantagem. Osaka, por sua vez, errava muito, quase tudo com seu forehand. Ao todo, foram 13 erros não forçados da japonesa na parcial contra apenas três da bielorrussa.

O jogo, porém, virou totalmente no segundo set. Azarenka chegou a abrir 2/0, mas se tornou mais errática, mas com um enorme mérito para Osaka. A japonesa afiou seu saque, disparando cinco aces, e suas bolas de forehand passaram a entrar com muita angulação e força. Num cenário diferente da parcial anterior, disparou 16 winners e cometeu apenas cinco erros. A atuação passou a mexer com a confiança da bielorrussa, que por vezes arriscava demais sem sucesso. No fim, um 6/3 sem sustos para a japonesa, empatando a partida.

Mais conservadora no terceiro set, Azarenka viu uma Osaka já com confiança em alta ao longo da parcial. A japonesa, apesar da lesão na coxa esquerda, parecia fisicamente mais inteira na reta final e rapidamente construiu uma vantagem com quebra. Osaka ainda reagiu no quinto game, quando tinha 0/40 e conseguiu confirmar seu saque para abrir 4/1. A bielorrussa ainda tentou se manter no jogo, conseguiu devolver um break no sétimo game, mas Osaka novamente reagiu com quebra e finalizou a partida na sequência para levantar o troféu do US Open.

Globo Esporte