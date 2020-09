Panini lança álbum de figurinhas oficial do Brasileirão 2020

A edição deste ano do campeonato mais popular do país acaba de ganhar um álbum de figurinhas totalmente diferente do que já foi apresentado pela Panini nos anos anteriores. A editora lança, hoje, o livro ilustrado oficial Campeonato Brasileiro 2020 com figurinhas diferenciadas que permitem a interação do público por meio de aplicativo, como figurinhas incríveis de Super-Herói dos times, além de campanha e promoções que prometem deixar os torcedores ainda mais apaixonados pelo esporte.

Nesta edição, o público poderá conferir sessão diferenciada com cromos de Super-Herói, com personagens em animações desenvolvidos pela Panini junto aos clubes, que representam a garra, tradição e o poder de cada torcida do Brasil. Ao longo de cinco páginas, os heróis estão reunidos em dois grupos: Os Centenários, com clubes que já possuem 100 anos ou mais de história, e Força 20, com destaque para os clubes a partir da década de 1920, ordenados desde o mais antigo até os novos.

A nova edição do álbum Campeonato Brasileiro 2020 também traz figurinhas com brasões escudos de cada clube de uma forma diferente. Agora o público terá a chance de escancear a figurinha, ao longo das partidas, e descobrir qual tem sido o desempenho de cada clube e quais são as estatísticas para os futuros jogos, podendo acompanhar mais de perto o time do coração ou até mesmo o adversário.

Para que a interação continue garantida mesmo no cenário atual, a Panini também traz o aplicativo "Panini Collector´s" que permite ao colecionador compartilhar com outras pessoas quais são suas figurinhas repetidas e quais são as figurinhas que mais deseja ter para que o álbum fique completo. A ferramenta permite também que o compartilhamento de informações sobre cada álbum seja realizado via WhatsApp, mais uma forma de incentivar novas amizades e aproximação entre as famílias. O aplicativo está disponível nas plataformas IOS e Android.

O público, além de colecionar tem a chance de ganhar muitos prêmios. A Panini realiza a promoção "Eu Faço Parte do Jogo", válida de 25 de setembro de 2020 a 24 de fevereiro de 2021. Desde o lançamento, em todos os envelopes que o consumidor comprar, em qualquer ponto de venda no Brasil, ele encontrará um cupom promocional com um código. O código poderá ser cadastrado no site promocaopanini.com.br e, ao finalizar o cadastro, o consumidor já poderá saber se foi contemplado. Os prêmios variam entre uma live exclusiva com um jogador, cartão de débito no valor de R$ 300,00, tendo como sugestão de uso para compra de um jogo de vídeo game de Futebol ou 50 pacotes de figurinhas. Caso o fã não ganhe nenhum desses prêmios ao longo do campeonato, ele continuará concorrendo ao prêmio maior: uma coleção de camisetas 40 camisas dos times das séries A e B que disputam o Campeonato Brasileiro 2020 autografadas por seus respectivos atletas. Ao todo na promoção serão mais de 100 prêmios disponíveis. Todo o regulamento e condições se encontram no site da promoção.

A divulgação do produto conta com uma grande campanha, intitulada "Eu Faço Parte do Jogo", em rádio, televisão e mídia exterior. As novidades sobre o álbum, promoções, pontos oficiais de venda e curiosidades, para proporcionar uma experiência completa aos colecionadores, estão sendo divulgadas nas redes sociais da Panini (@TorcidaPanini) no Facebook, no Instagram e no Twitter.

Essa edição conta com 551 figurinhas, incluindo 90 especiais. Com 70 páginas, o livro ilustrado tem versões em capa dura, por R$ 29,90, e brochura, por R$ 9,90, além dos envelopes com cinco figurinhas por R$ 2,50 e diversos kits especiais envolvendo o álbum e os cromos. O produto está disponível em bancas de jornal, nas melhores lojas e no site www.lojapanini.com.br.