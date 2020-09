Para conter o coronavírus, Tóquio pode ter aplicativo para rastrear os atletas nas Olimpíadas

Como garantir ambiente seguro para a realização das Olimpíadas no atual cenário da pandemia? Essa é a pergunta que os organizadores dos Jogos de Tóquio tentam responder. Na sexta-feira, um painel governamental vai discutir medidas de contenção do coronavírus nas instalações olímpicas, controle de fronteiras e protocolos para lidar com pessoas infectadas.

Entre as possíveis medidas está a utilização de um aplicativo de celular para rastrear a movimentação dos 11 mil atletas de mais de 200 países durante as Olimpíadas. Outras pessoas envolvidas nos Jogos, como os 80 mil voluntários, organizadores e jornalistas, também podem ser monitorados. Essas pessoas podem ser divididas em dois grupos: um que tem contato com os atletas, outro sem contato com os atletas.

O painel também vai discutir a possibilidade de reduzir o número de torcedores nas arenas olímpicas e o distanciamento seguro entre eles. Os protocolos de segurança para entrar nas instalações das Olimpíadas, inclusive para atletas, estão na pauta.

Outro tópico importante em discussão é o controle de fronteiras. Por causa da pandemia do coronavírus, o Japão hoje tem restrições para receber visitantes de 150 países, e quem tem permissão de entrada precisa cumprir duas semanas de isolamento.

O painel ainda vai discutir o uso do transporte público durante as Olimpíadas, protocolos para as cidades receberem delegações para treinamento e aclimatação antes dos Jogos, além da capacidade de testes e da rede hospitalar.

Adiadas de 2020 por causa da pandemia, as Olimpíadas estão programadas para serem realizadas entre 23 de julho e 8 de agosto. As Paralimpíadas devem acontecer entre 24 de agosto e 5 de setembro.

Globo Esporte