Pedro Aizza conquista o tetracampeonato do Sul-Brasileiro de Kart

(Foto: Jackson de Souza / Divulgação)





O feriado de 7 de Setembro foi de comemoração para o piloto Pedro Aizza (Promax Bardahl / GM Motorsport / Rufato Distribuidora) no Kartódromo Beto Carrero, em Penha (SC). Com a conquista do título na Graduados B, o curitibano sagrou-se tetracampeão do Campeonato Sul-Brasileiro de Kart, após ter vencido o torneio em temporadas anteriores na cadete, júnior menor e júnior.

A competição realizada no município catarinense reservou fortes emoções para o paranaense de 15 anos. Na tomada de tempo, foi o último colocado, após ter muitas dificuldades com o seu chassi. Mesmo assim, na primeira bateria do domingo (6), largou no fim do pelotão e terminou em segundo lugar, com muita chuva na pista. Em seguida, na segunda bateria, estava na briga pelas primeiras colocações quando quebrou a mola do carburador e abandonou a corrida a uma volta do fim.

Já nesta segunda-feira (7), foi a vez da decisão. Após largar em quinto lugar, Pedro estava na segunda posição quando começou a chover forte e a direção de prova optou por dar bandeira vermelha (quando as condições são de muito perigo para continuar a sessão). Na relargada, Pedro chegou a andar em terceiro lugar, mas seu rendimento caiu um pouco e perdeu algumas posições. Assim, terminou no top 6 geral e conquistou o título na Graduados B.

"O dia decisivo acabou sendo mais complicado do que os anteriores. Se na bateria 1 fiz uma grande corrida, de recuperação, e na prova seguinte estava em terceiro até quebrar a mola do acelerador, na decisão desta segunda-feira as coisas não foram tão boas. Larguei de P5, subi posições mas acabei piorando porque estava com problemas no arranque do meu kart. Suspeito também que tenha entrado alguma sujeira no motor, porque piorou bastante na chuva e aí me restou administrar a sexta colocação", comentou o dono do kart #35.

Temporada 2020 - Com o Sul-Brasileiro, Pedro Aizza disputou até agora cinco provas este ano. No Troféu Ayrton Senna, em Birigui (SP), o curitibano de 15 anos fez sua estreia na Graduados e garantiu um lugar no pódio, a sexta colocação, competindo com pilotos mais experientes. Após não participar das duas primeiras etapas da Copa SP Light de Kart, por conta de uma lesão na costela, Aizza garantiu uma sétima e uma sexta colocações na geral da categoria, nas etapas 3 e 4, além de vencer ambas na Graduados B. Na Copa SPR Light, válida como Open do Sul-Brasileiro, o piloto foi o vice-campeão.