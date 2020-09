Pogacar vence a 15ª etapa do Tour de France e diminui a desvantagem sobre o líder Roglic

O esloveno Tadej Pogacar venceu neste domingo (13) a décima quinta etapa do Tour de France, que teve largada em Lyon e chegada em Grand Colombier, a 1.501 metros de altitude. Esta foi a primeira de uma sequência de quatro etapas de montanha, que ajudarão a definir quem ficará com a camisa amarela ao final da competição.

Pogacar fez mais uma vez dobradinha com seu compatriota Primoz Roglic. Esta é a terceira vez que a Eslovênia faz dobradinha nesta edição do Tour de France. Os dois fizeram dobradinha na quarta etapa, com vitória de Roglic, e na nona etapa, com vitória de Pogacar.

Tadej Pogacar diminuiu em quatro segundos a desvantagem que tinha sobre Primoz Roglic na classificação geral, estando agora quarenta segundos atrás do líder. O colombiano Rigoberto Uran assumiu o terceiro lugar com 1 minuto e 34 segundos atrás do Roglic. Já o atual campeão Egan Bernal despencou para o 13° lugar na geral, estando agora 8 minutos e 25 segundos atrás de Roglic e dificilmente conquistará o bicampeonato.

O Tour de France dará uma pausa para descanso nesta segunda-feira (14), retornando na terça-feira (15) com a disputa da décima sexta etapa, entre La Tour-du-Pin e Villard-de-Lans, em um percurso total de 164 km.

