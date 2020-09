Ponto de Opinião: Será que as emissoras voltaram a competir pelo futebol?

Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte





As diversas mudanças na grade de programação do futebol no Brasil têm mostrado um cenário interessante tanto para quem negocia como para quem assiste televisão: as emissoras voltaram a “brigar” pelos campeonatos, principalmente na pandemia onde, teoricamente, as pessoas estariam assistindo mais TV por estar mais tempo em casa.

É claro que a era dos streamings e transmissões pela internet têm conquistado cada vez mais público, principalmente pela facilidade de assistir em qualquer lugar e em qualquer aparelho. Isso é nítido, por exemplo, quando o Esporte Interativo/TNT transmite a Champions League pelo canal na televisão, mas também deixa um jogo exclusivo em suas redes sociais.

Essa briga também se tornou nítida quando o SBT surpreendeu ao comprar os direitos de transmissão da Libertadores na TV aberta, no momento onde a Globo tentava renegociar por menos um contrato já vigente. Pelo que ouvimos de especulações, vai ser difícil a emissora carioca ter novamente a competição continental em sua aba de programação.

A grande novidade é que mais emissoras se interessaram pela “briga” pelo futebol. O SBT conquistando a Libertadores e entrando na briga pela Fórmula 1; a Band voltando com transmissões do Campeonato Alemão e Italiano; a fusão de Fox Sports e ESPN para uma cobertura completa dentro e fora do Brasil; por fim, a Turner mantendo a transmissão da Champions e entrando no meio da briga pelo Brasileirão.

Adendo: o SporTV também fará a transmissão do Italiano, até mesmo para suprir a perda da Libertadores. Band e BandSports também farão a transmissão.

Em suma, o Brasil vem ganhando um espaço para uma briga sadia por audiência no futebol, especificamente. As diversas opções vão agradar o telespectador, que cansou de ver um modelo engessado e antigo empregado há anos pelo Globo. Vamos ver como será esta briga daqui para frente e quem sai na frente pelo topo do Ibope.