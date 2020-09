PSG anuncia três jogadores com Covid-19; Neymar pode ser um deles

Por Redação Blog do Esporte





O Paris Saint-Germain anunciou nesta quarta-feira (2) que três jogadores do seu elenco foram diagnosticados com o novo coronavírus após testagem para o início do Campeonato Francês. A nota oficial é bem curta, e não divulga os nomes dos infectados.

No entanto, de acordo com o jornal “L’Equipe”, o brasileiro Neymar seria um deles, bem como os argentinos Di María e Paredes. O clube não confirma tal informação.

Confira a nota do PSG:

Três jogadores do Paris Saint-Germain foram confirmados positivos pelo teste Sars CoV2 e estão sujeitos ao protocolo de saúde apropriado.

Todos os jogadores e estafe continuarão os testes nos próximos dias.

Os três jogadores passaram parte da folga pós-final da Champions juntos em Ibiza, na Espanha, como mostra fotos das redes sociais. Até então, o clube francês havia confirmado dois jogadores com suspeitas, mas os resultados desta quarta mostram que Neymar também foi infectado.

Os jogadores devem ficar afastados por ao menos 14 dias em período de quarentena. Segundo o protocolo em vigor, a partir de quatro casos detectados em oito dias consecutivos, entre jogadores e comissão técnica, não são mais permitidos treinos coletivos, o que pode levar ao adiamento de partidas.

O PSG estreia na competição no dia 10 de setembro, contra o Lens, fora de casa. Em seguida, no dia 13, enfrenta o Olympique, em Paris.