Rafael Nadal tem mais uma atuação irretocável, despacha sérvio e vai às quartas em Roma

(Foto: Clive Brunskill/Getty Images)





Em seu habitat natural, Rafael Nadal vai dando show nas quadras do Masters 1000 de Roma. Nesta sexta-feira, o espanhol fez sua segunda partida na competição e despachou mais um adversário com facilidade. Desta vez, foi o sérvio Dusan Lajovic, com uma vitória por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/3, em 1h30 de partida.

Nas quartas de final em Roma, Rafael Nadal terá pela frente o argentino Diego Schawrtzman, que superou de virada o húngaro Hubert Hurcakz por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 6/2 e 6/4. Ao todo, foram nove jogos entre eles no circuito, com 100% de aproveitamento do atual número 2 do mundo, tendo sido superado em apenas dois sets em todas as disputas.

Na partida, Nadal até teve trabalho no primeiro set, apesar do placar mostrar o oposto. Dusan Lajovic jogou firme, variando bem as jogadas. No entanto, o espanhol sempre encontrou respostas e agrediu muito com o top spin na esquerda do sérvio. Ao todo, foram três quebras de serviço no primeiro set e outras três na parte final, sendo sido superado uma vez com seu saque para vencer o jogo com um placar "elástico".

Globo Esporte