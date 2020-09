RC Celta de Vigo terá Inteligência Artificial em seu CT e salas de imprensa

O RC Celta de Vigo, clube da LaLiga Santander, desenvolveu - em conjunto com a própria LaLiga - um novo programa de automação junto com a startup Cinfo, um provedor especializado em Inteligência Artificial e tecnologia de vídeo que estava entre os vencedores da Competição Startup 2019 que a LaLiga organizou no final do ano passado.

O projeto gira em torno da instalação do produto ‘tiivii’ no campo de treinamento do RC Celta Vigo e nas salas de imprensa do complexo esportivo A Madroa do clube. O Tiivii é um mecanismo de vídeo em tempo real, hospedado na nuvem, que permite a gravação, reprodução e edição automática de conteúdo sem a necessidade de intervenção manual.

Além de permitir que os torcedores assistam a vídeos de treinamento ao vivo ou sob demanda, a solução permite que jornalistas participem de coletivas de imprensa virtualmente e acessem as gravações quando necessário.

A ferramenta também pode ser facilmente transferida para novos locais, proporcionando uma vantagem ao clube - que planeja se mudar para um novo complexo esportivo em um futuro próximo.

"Este projeto nos permitirá dar um passo significativo em termos de inovação e tecnologia, e nos fornecerá novos conteúdos que podem ser usados ​​internamente, para um acompanhamento mais próximo dos jogadores, ou externamente, para jornalistas que acessam nossas coletivas de imprensa", explicou Carlos Salvador, diretor comercial do RC Celta de Vigo.

A tecnologia usa Inteligência Artificial para detectar automaticamente pessoas e objetos, classificando e editando as imagens em tempo real. Isso pode trazer benefícios significativos para o Celta, permitindo que a equipe acompanhe de perto os jogadores individualmente durante as sessões de treinamento e nas próprias partidas.

Tiivii também fornece filmagem multicâmera e a capacidade de usar diferentes câmeras simultaneamente, ajudando o espectador a selecionar exatamente o ângulo certo para ver um determinado lance e não perder nenhum detalhe. Para quem assiste às transmissões, a tecnologia também permite a inserção de placar virtual, locuções, publicidade digital, replays e outros gráficos, tornando o espetáculo mais envolvente e valioso.

Cinfo é uma empresa espanhola sediada na Galícia, e foi uma das 10 selecionadas como finalistas do Startup Competition 2019, organizado através do 'The Original Inspiration Centre by LaLiga'. O objetivo era identificar e colaborar com startups internacionais para promover a digitalização e inovação nos clubes espanhóis e na LaLiga.

O projeto piloto tiivii é o segundo a sair desta competição, após o lançamento do projeto de tecnologia vestível da startup australiana Solos na Real Sociedad.

A instalação do tiivii em A Madroa está prevista para este mês de setembro.