Retorno do público aos estádios causou discussão entre FERJ e CBF

Por Redação Blog do Esporte





A discussão em torno da volta do público aos estádios causou um estranhamento entre o presidente da Federação do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), Rubens Lopes, e o presidente da CBF, Rogério Caboclo. O auge da conversa foi quando Caboclo disse para Lopes que “Você não vai fazer o Campeonato Brasileiro ser refém de um único clube, como fez no Carioca”.

Dirigentes dos clubes participaram de uma videoconferência para tratar sobre o retorno da torcida e cada participação seria de três minutos. Lopes estendeu seu discurso, sendo alertado várias vezes que tinha estourado o tempo limite. Incomodado, Caboclo deixou a sala por dez minutos. Quando retornou Rubens Lopes continua discursando. Neste momento, aumentou o calor do debate.

A CBF já determinou que o público só voltará aos estádios quando as onze cidades da série A permitirem o acesso a torcedores. A Confederação deve fazer reuniões com governadores de Estados e prefeitos nas próximas semanas, para entender a possibilidade de reabrir os portões. Uma data ideal seria 7 de novembro, início do segundo turno.

Nesta discussão, o presidente da FERJ, Rubens Lopes, pretendia usar a liberação da prefeitura do Rio para conseguir aval da CBF. Entretanto, existe uma permissão, não uma obrigação de fazer o público voltar aos estádios. De acordo com a Comissão Nacional de Clubes, deve-se tomar todo o cuidado com as medidas de saúde, além com o equilíbrio do Brasileirão e da corrida quente para as prefeituras, quando as eleições para prefeito e vereadores ocorrem em novembro deste ano.