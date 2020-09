Reviravolta na novela Messi: emissoras dizem que craque argentino admite seguir no Barcelona

(Foto: LLUIS GENE / AFP)





Reviravolta na novela Lionel Messi. De acordo com o programa “Deporte Cuatro”, da emissora Mediaset, o jogador e seu staff já admitem que não haja condições de deixar o Barcelona de graça nesta temporada. Além disso, o craque argentino não quer deixar o Camp Nou pela porta dos fundos em meio a polêmicas e brigas judiciais.

A informação sobre uma possível permanência de Messi no Barcelona, algo que no início da semana parecia bem difícil (Jorge Messi, pai e agente do jogador, disse isso inclusive), também foi confirmada pelo influente jornalista argentino Martín Arévalo, da emissora TyC Sports.

- Há 90% de chance de Messi continuar em Barcelona. Messi está avaliando seriamente ficar em Barcelona até 2021 e sair pela porta grande no final do seu contrato – disse.

Segundo ambas as fontes, as próximas horas podem ser decisivas, com mais reuniões entre Jorge Messi, advogados e Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona.

Na primeira reunião entre as partes, na última quarta, o dirigente deixou claro que não há possibilidade de o argentino sair de graça nesta temporada, referindo-se à cláusula de 700 milhões de euros (R$ 4,5 bilhões) de seu contrato. Após a reunião, Leo Messi, orientado por seus advogados, pensou que a melhor opção é ficar mais uma temporada no clube.

Cumprir contrato e sair de graça

O novo plano de Messi seria ficar no Barcelona até junho de 2021, quando seu contrato expira com o clube. Aí, então, iria para o Manchester City gratuitamente. O jogador argentino e o clube inglês deixariam a contratação para o próximo semestre acordada. E, desse modo, Messi poderia sair com uma despedida em grande estilo, com a torcida do Barça liberada para ir ao Camp Nou (no momento, por causa da pandemia, isso não seria possível).

Entenda a novela Messi

Lionel Messi quer (ou queria) sair de forma unilateral, sem o pagamento da multa rescisória de 700 milhões de euros (R$ 4,5 bilhões), conforme explicitou num burofax enviado ao Barcelona no último dia 25 de agosto. Nesse documento, ele se apega a uma cláusula na qual teria até 10 dias depois do fim da temporada para deixar o time catalão.

No caso, como a temporada acabou somente no dia 23 de agosto (final da Champions) por causa da pandemia do coronavírus, Messi se vê no direito de deixar o clube. O Barça não entende dessa maneira. Alega que este artigo do contrato já venceu, se baseando no fim da temporada pelo calendário oficial (31 de maio).

A La Liga, que administra o Campeonato Espanhol, emitiu um comunicado ratificando esse pensamento do Barcelona, dizendo que só dará o certificado de transferência para o craque caso ele pague a multa.

Messi, inclusive, não apareceu para os testes de coronavírus programados para o último domingo pelo Barcelona. Assim como não se reapresentou - o clube iniciou os treinos para temporada 2020/21 na última segunda-feira. Tudo isso para deixar claro que não se sente mais jogador do Barcelona segundo a sua (no caso, de seus advogados) interpretação da cláusula.

Mas, segundo as últimas notícias, esse pensamento pode ter mudado após as reuniões entre seu pai e Bartomeu. Ainda nesta quinta, Messi inclusive poderia se pronunciar pela primeira vez sobre o assunto de acordo com vários jornalistas espanhóis e argentinos.

Globo Esporte