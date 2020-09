Roland Garros confirma presença de público e protocolos

A FFT (Federação Francesa de Tênis) confirmou, nesta segunda-feira (7), a presença de público em Roland Garros. Como protocolos de segurança contra o coronavírus, todos deverão usar máscaras e serão dividos em três zonas diferentes, nas três principais quadras do torneio. O qualifying começa no dia 21 de setembro e será com portões fechados, enquanto a chave principal inicia do dia 27.

Ao todo serão disponibilizados cinco mil ingressos para a quadra principal, a Philippe Chatrier, que tem capacidade para 15 mil. Outros cinco mil estarão disponíveis para a quadra Suzanne Lenglen, e 1500 na Simonne-Mathieu.

“A forma como o Estádio Roland-Garros é definido e gerido será, obviamente, bastante diferente das edições anteriores. Mas temos a sorte de ter um estádio de 12 hectares que se estende por 1 km de leste a oeste, e vários locais de competição. Esta particularidade vai nos permitir então organizar o torneio da melhor forma possível, para garantir o bom desenrolar da competição, o que é inegociável, e garantindo a segurança de todos”, destacou Jean-François Vilotte, diretor geral da FFT.

Além disso, todos os participantes de Roland Garros serão testados para o coronavírus na chegada a Paris, 72 horas depois e a cada cinco dias. Dois hotéis foram reservados quase que exclusivamente e, portanto, todos os jogadores deverão ficar em um deles, sem excção. Os atletas só terão acesso à quadra no dia de suas partidas.

A partir desta segunda-feira (7) começa a disputa do Roland-Garros Junior Wild Card Series, que reúne 32 jovens da categoria 18 anos em busca de uma vaga no Grand Slam Juvenil. Esta será a primeira vez que o torneio é realizado em Brasília, depois da passar por Florianópolis, São Paulo e Itajaí.

No masculino, destaque para João Loureiro (nº 101 do ranking juvenil mundial), que enfrenta o catarinense Luca Ebenriter na estreia. Cabeça de chave número 2, Nicolas Zanelatto (nº 102 na ITF) duela com Diego Castro pela vaga nas quartas de final.

Entre as mulheres, a cabeça de chave número 1 é a gaúcha Sofia Mendonça (244ª na ITF), que terá pela frente Lorena Cardoso, finalista do Roland-Garros Junior Wild Card Series em 2018. Na outra ponta da chave está a paulista Juliana Munhoz (253ª), enfrentando a atleta local Maria Luisa Oliveira.

