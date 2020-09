Roland-Garros oferece experiência de assistir todas partidas

Em um período em que o convívio social está impactado pela pandemia do COVID, os eventos esportivos precisaram se reinventar para gerar oportunidade de seus amantes continuarem a consumir jogos e experiências.

Roland-Garros, o tradicional torneio de tênis francês e um dos quatro Grand Slams da temporada regular, saiu na frente neste quesito e lançou o RG AO VIVO, seu serviço de OTT que possibilita com que os amantes do tênis possam assistir TODAS as partidas do torneio que teve início neste domingo.

Opção para todos aqueles que gostam de vivenciar um Grand Slam e partidas além das principais, o RG AO VIVO conta com transmissão de mais de 700 partidas de todas as quadras e de todas as modalidades que serão disputadas com som ambiente para aumentar ainda mais a experiência.

No caso em especial das duas principais quadras: Philippe Chatrier e Suzanne Lenglen, os jogos contam com a narração em português fruto de uma parceria de Roland-Garros com a Band Sports, emissora que, desde 2013, transmite a competição no Brasil.

Guy Forget, diretor do torneio, ressalta a capacidade de que, pelo OTT, a experiência de vivenciar o Grand Slam é maior e mais completa.

"Roland-Garros está feliz em disponibilizar pelo segundo ano seguido sua plataforma OTT. Ela se revela indispensável para todos os apaixonados por tênis no Brasil seguirem de perto tudo que acontece. Além do torneio ao vivo, a plataforma conta com conteúdos exclusivos aos bastidores e inúmeros arquivos do torneio disponibilizados".

6º país que mais consome streaming no mundo, o serviço está disponível para o Brasil e o aplicativo pode ser baixado tanto na Apple Store quanto na Google Play e oferece duas opções de assinatura: a diária e do torneio inteiro.

Pacote Torneio: R$39,99

Acesso integral ao torneio, entrevistas, bastidores e arquivos até o encerramento da plataforma no dia 18/10.

Pacote Diário: R$14,99

Válido por um dia e com acesso a todo material produzido como entrevistas, bastidores e arquivos.