Salah marca três vezes, e Liverpool vence o Leeds em jogaço pelo Inglês

(Foto: Getty Images)





O atual campeão Liverpool começou o Campeonato Inglês com o pé esquerdo. O pé de Mohammed Salah. Ele foi o grande nome da vitória sobre o Leeds United, neste sábado em Anfield Road, pela primeira rodada da Premier League. O atacante egípcio marcou três dos quatro gols do triunfo por 4 a 3 sobre o time do técnico Marcelo Bielsa, que voltou à elite inglesa depois de 16 anos.

Salah abriu o placar para o Liverpool aos 3 minutos do primeiro tempo, ao converter o pênalti marcado após toque de mão de Koch. Ele também marcou o terceiro gol do time da casa, ainda no primeiro tempo, numa bela conclusão no ângulo, de dentro da área. O "hat-trick" foi completado com mais um gol de pênalti na etapa final. O atacante egípcio chegou a marca de 51 gols pelo Liverpool em 63 jogos como mandante.

Último vencedor da Championship, a segunda divisão inglesa, o Leeds United voltou à Premier League depois de 16 anos com derrota, mas caiu de pé. O time do técnico Marcelo Bielsa fez uma ótima apresentação e promete brigar com as equipes da parte de cima da tabela. O Leeds foi o primeiro time desde 2008 a subir para a elite do Campeonato Inglês e marcar três gols fora de casa contra o atual campeão nacional.

Havia uma grande expectativa para o duelo tático particular entre Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, e Marcelo Bielsa, do Leeds United. O jogo deste sábado foi de alto nível, com muita qualidade das equipes no momento do ataque. O Liverpool teve bem mais finalizações do que o Leeds (22 a seis), mas o gol da vitória por 4 a 3 só saiu aos 42 minutos do segundo tempo, de pênalti.

O Liverpool volta a jogar pelo Campeonato Inglês no domingo da semana que vem, e logo contra um dos outros favoritos ao título: o Chelsea. Já o Leeds United recebe o Fulham. Confira aqui a tabela da Premier League.

Além dos três gols de Salah, a partida deste sábado também teve para o Liverpool um gol de cabeça de Van Dijk, que não teve uma boa atuação. Ele falhou no segundo e terceiro gols dos Leeds United, anotados por Bamford e Klich, respectivamente. O primeiro foi de autoria de Harrison, em linda jogada individual.

Globo Esporte