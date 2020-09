Suárez estreia com dois gols e assistência, e Atlético massacra o Granada

Uma estreia com E maiúsculo para Luis Suárez no Atlético de Madrid. Contratado nessa semana ao Barcelona, o atacante uruguaio fez dois e deu uma assistência na goleada de 6 a 1 sobre o Granada, neste domingo, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol (assista aos gols no vídeo acima).

Foi a primeira partida do Atlético de Madrid no torneio, uma vez que o time de Diego Simeone teve seus dois primeiros jogos adiados.

Além de Suárez, que começou no banco de reservas e entrou somente aos 25 do segundo tempo, marcaram também Diego Costa, João Félix, Corrêa e Llorente. Molina descontou para o Granada, que havia vencido seus dois primeiros jogos no Campeonato Espanhol.

O primeiro gol de Suárez foi de cabeça, aproveitando cruzamento perfeito de Llorente. O segundo, que fechou a goleada, foi aproveitando um rebote. O atacante de 33 anos, que deu a assistência para o próprio Llorente apenas um minuto depois de entrar em campo, ainda cavou um pênalti, mas que foi anulado pelo VAR.

Em campo, quatro brasileiros: o lateral-esquerdo Renan Lodi, o zagueiro Felipe (ambos convocados por Tite para os jogos do Brasil nas eliminatórias em outubro) e o atacante Diego Costa (este naturalizado espanhol) pelo Atlético de Madrid. O atacante Kenedy, ex-Fluminense, foi titular no Granada.

Globo Esporte