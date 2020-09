SBT deve fechar contrato para exibição da Libertadores até 2022

Por Redação Blog do Esporte





O SBT deve assumir a transmissão da Taça Libertadores em TV aberta até 2022. É o que informa uma reportagem do portal UOL, publicada na coluna do jornalista Rodrigo Mattos. A emissora teria driblado a Rede Globo, que tenta um contrato com valor inferior para que continuasse a transmissão em território brasileiro.

A publicação mostra que a parceria já valeria para a volta da competição em 2020, que tem retorno marcado para a próxima semana. Em agosto, a Globo rompeu o acordo com a Conmebol, no valor de US$ 60 milhões, depois da entidade sul-americana não aceitar uma redução no valor do contrato. A pandemia do coronavírus gerou uma revisão dos valores gastos pela emissora.

A Conmebol, então, procurou outros parceiros no Brasil para a venda. A negociação está avançada com o SBT, segundo a publicação. Já há um acordo com relação a valores, número de jogos e horários das partidas no Brasil. O trâmite já está em análise de contrato. O SBT terá direito a um pacote igual ao da Globo. com dois jogos por rodada nas quartas-feiras.

A expectativa é que os trâmites burocráticos sejam resolvidos o mais breve possível e o contrato assinado até o final desta semana. O acordo é tratado em sigilo.

Ainda segundo o UOL, a Conmebol descartou renegociar com o Globo por conta do rompimento do acordo que estava em vigor. A redução no contrato com a emissora carioca poderia gerar discussões de outros contratos no Brasil, como Facebook e Grupo Disney. Este novo contrato poderá abrir um novo mercado para o futebol sul-americano, de acorod com a entidade.

Patrocinadores

Outro ponto positivo é o espaço aos patrocinadores da Libertadores, o que não era feito com a Globo. A emissora carioca negociou um acordo separado para não mencionar essas empresas por conflitos com seus parceiros. Fox a Facebook mostravam normalmente as empresas.

A Conmebol entende que há um desgaste com a antiga parceira por conta das seguidas recusas em vincular nomes de parceiros do torneio. Com o apoio do SBT, a entidade ficou satisfeita com o acordo. Envolvidos na negociação falam que "há vida" em negociações no Brasil sem a Globo, principalmente que o rompimento do acordo da emissora foi um "blefe", já que até então havia uma falta de propostas nacionais à Conmebol.

Recentemente, o SBT teve sucesso com a exibição do clássico Fla-Flu pelo Campeonato Carioca, o que gerou uma certa tranquilidade da Conmebol em relação a audiência. A entidade também espera negociar o pacote de jogos que eram do SporTV, mas esta conversa não está tão avançada quanto à da emissora de Silvio Santos.