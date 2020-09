Sem Cristiano Ronaldo, Portugal tem boa atuação e goleia a Croácia na estreia

Mesmo sem Cristiano Ronaldo, seu grande astro, Portugal começou a Liga das Nações dando sinais de que pode brigar pelo bicampeonato. A seleção comandada por Fernando Santos goleou a Croácia por 4 a 1, neste sábado, no Porto, depois de uma grande atuação. João Cancelo, Diogo Jota, João Félix e André Silva construíram o placar para os lusos, e Petkovic descontou.

A goleada faz com que Portugal termine a primeira rodada na liderança do grupo 3 da divisão A da Liga das Nações, com três pontos e três gols de saldo, na frente da França, que venceu a Suécia por 1 a 0. O resultado também empolga os lusos na disputa do chamado "grupo da morte", o mais complicado da elite da competição. Apenas o primeiro colocado vai às semifinais, e o último cai para a divisão B.

Grande referência da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo não pôde ir a campo neste sábado por uma inflamação no dedão do pé direito. O desfalque, inicialmente, preocupava os torcedores, mas a equipe soube se virar bem sem o astro. O time de Fernando Santos teve uma ótima exibição no Estádio do Dragão, com intensidade, boas jogadas e diversas chances de gol. Bruno Fernandes, Bernardo Silva e João Félix comandaram as ações, ajudados pelos laterais João Cancelo e Raphael Guerreiro.

Sem poder ir a campo, Cristiano Ronaldo acompanhou o duelo da arquibancada do Estádio do Dragão, já pensando na próxima terça-feira. A expectativa é que, com tratamento de antibiótico, a inflamação no dedo do jogador esteja em melhores condições, e o craque possa participar do confronto contra a Suécia, em Solna.

A atuação portuguesa foi tão intensa no ataque que, além dos quatro gols marcados, o time teve grandes chances de marcar outras vezes. No primeiro tempo, antes de João Cancelo abrir o placar, o time chegou a atingir a trave em três oportunidades e parou em pelo menos duas grandes defesas de Livakovic. Na etapa final, Diogo Jota ampliou, e João Félix depois deixou o seu. André Silva apareceu nos acréscimos para concretizar a goleada.

Globo Esporte