Sem Ibrahimovic, Milan leva susto, mas se classifica para os playoffs da Liga Europa

Sem Ibrahimovic, diagnosticado com coronavírus nesta quinta-feira, o Milan levou um susto, mas venceu o Bodo/Glimt por 3 a 2. Çalhanoglu (duas vezes) e Colombo marcaram os gols do time italiano, que saiu atrás na partida válida pela penúltima etapa antes da fase de grupos da Liga Europa.

Junker botou o Bodo/Glimt na frente logo aos 15 do primeiro tempo. O time norueguês mal teve tempo de comemorar porque Çalhanoglu igualou com belo chute no minuto seguinte. O jovem Lorenzo Colombo, de 18 anos, fez o primeiro gol profissional pelo Milan para desempatar o jogo.

Çalhanoglu acertou outro belo chute de fora da área e ampliou para o Milan no segundo tempo. Hauge diminuiu para o Bodo/Glimt com chute à esquerda de Donnarumma.

O adversário do Milan nos playoffs, que será decidido em jogo único, será o Rio Ave. No Campeonato Italiano, o próximo compromisso dos rossoneri é contra o Crotone, neste domingo, às 13h (de Brasília).

Na goleada de 5 a 1 do PSV sobre Mura, da Eslovênia, teve gol brasileiro. O jovem Mauro Junior, de 21 anos, marcou o segundo do time holandês e comemorou a vitória.

- Estou muito feliz por marcar um gol pelo PSV e, principalmente, pela classificação. Sabíamos da importância de atuar bem e avançar de fase. Creio que fizemos uma ótima partida e o resultado mostra isso. Agora é manter essa pegada no campeonato e depois confirmar a nossa vaga na fase de grupos. Esse clube é um gigante europeu, estou muito contente por marcar nesse meu retorno e espero dar muitas alegrias ao torcedor do PSV - celebrou o meia.

Confira todos os resultados da terceira rodada pré-eliminatória da Liga Europa:

Sarajevo 2 x 1 Buducnost

S. Tiraspol 1 (3) x (4) 1 Dundalk

Ararat-Armenia 1 x 0 Celje

Riga FC 0 x 1 Celtic

KuPS 2 x 0 Suduva

Legia Varsóvia 2 x 0 Drita

Klaksvik 6 x 1 Dínamo Tbilisi

Djurgarden 0 x 1 Cluj

Floriana 0 (2) x (4) 0 Flora

Basel 3 x 2 Anorthosis

CSKA Sofia 3 x 1 Torshavn

Copenhagen 3 x 0 Piast

APOEL 2 (4) x (2) 2 Zrinjski

H. Beer Sheva 3 x 0 Motherwell

Plzen 3 x 0 Sonderjyske

FCSB 0 x 2 Liberec

Galatasaray 2 x 0 Hajduk Split

Sporting 1 x 0 Aberdeen

Wolfsburg 2 x 0 Desna

Rijeka 2 x 0 Kolos Kovalivka

Milan 3 x 2 Bodo/Glimt

FK Rostov 1 x 2 Maccabi Haifa

Besiktas 1 (2) x (4) 1 Rio Ave

Malmo 5 x 0 Lokomotiv Zagreb

Rosenborg 1 x 0 Alanyaspor

Granada 2 x 0 Lokomotiv Tbilisi

LASK 7 x 0 Dun. Streda

Standard Liège 2 x 1 Vojvodina

Apollon 0 x 5 Lech

Mura 1 x 5 PSV

Charleroi 2 x 1 Partizan

MOL Fehervar 0 (4) x (1) 0 Reims

St. Gallen 0 x 1 AEK

Shkendija 1 x 3 Tottenham

Willem II 0 x 4 Rangers

Globo Esporte