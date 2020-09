Sem resposta da CBF, Flamengo vai se prevenir e entrar com pedido de adiamento no STJD

Sem resposta da CBF sobre o pedido de adiamento do jogo contra o Palmeiras, marcado para o próximo domingo, o Flamengo decidiu se prevenir e vai entrar no STJD com uma requisição de remarcação da data. Após a viagem para o Equador, o clube teve 16 jogadores que testaram positivo para a Covid.

Outros três atletas são dúvida devido a problemas físicos: o goleiro Diego Alves se recupera de uma lesão no ombro; os atacantes Gabigol e Pedro Rocha têm lesão na coxa e estão em tratamento. Destes, Diego Alves e Gabigol já tiveram Covid-19.

Por causa destes problemas, o Flamengo tem apenas dez atletas disponíveis do grupo profissional para enfrentar o Palmeiras. Oito jogadores da equipe sub-20 foram chamados para reforçar o elenco.

O elenco do Flamengo no momento (com reforços da base):

Goleiros: Diego Alves (lesionado), César, Hugo Souza e João Fernando;

Laterais: João Lucas, Ramon e Ítalo;

Zagueiros: Noga, Natan, Otávio e Milani;

Volantes: Thiago Maia, Gerson e Richard Rios;

Meias: Arrascaeta, Pepê e Yuri de Oliveira;

Atacantes: Gabigol e Pedro Rocha (lesionados), Lincoln, Pedro, Guilherme Bala e Rodrigo Muniz.

