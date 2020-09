Sem Suárez e Dzeko, Juventus fecha com Morata para reforçar ataque, diz imprensa

A Juventus vai de plano C para reforçar o seu ataque. Depois de não ter sucesso nas negociações por Suárez e Dzeko, a Velha Senhora fechou com um velho conhecido: Álvaro Morata, do Atlético de Madrid. Ele é esperado em Turim nesta terça-feira para realizar exames médicos e assinar contrato, segundo diversos veículos da imprensa italiana.

A “Sky Sport Italia” e a “Gazzetta dello Sport” falam em empréstimo de um ano na casa de € 9 milhões (R$ 57,5 milhões na cotação atual) com opção de compra avaliada em € 45 milhões (R$ 288 milhões). Segundo a Sky, há ainda a possibilidade de o empréstimo ser estendido por outra temporada.

Morata tem 28 anos e defendeu a Juventus entre 2014 e 2016, quando marcou 27 gols em 93 jogos antes de o Real Madrid ativar a cláusula de recompra. Pelo Atlético, em 2019/20, foram 16 gols em 44 jogos.

O veterano Dzeko, de 34 anos, chegou a estar muito próximo de ser anunciado, mas a transferência melou porque a Roma não conseguiu garantir Milik, do Napoli, como substituto.

Com Suárez o problema foi por conta da demora em conseguir o passaporte europeu – a Juventus já excedeu o limite de extracomunitários em seu elenco. Fora do Barcelona, o uruguaio deverá ser anunciado em breve pelo Atlético de Madrid, onde estava Morata.

Globo Esporte