Sorocaba contrata goleiro Djony, bicampeão da LNF pelo Pato

(Foto: Mauricio Moreira/Pato Futsal)





O Sorocaba terá um reforço de peso para a sequência da temporada. Bicampeão e eleito craque da última edição da Liga Nacional de Futsal (LNF), o goleiro Djony deve assinar contrato e ser anunciado oficialmente nos próximos dias como jogador do time do interior paulista.

Aos 35 anos, Djony foi o grande nome do bicampeonato do Pato na LNF, sendo carrasco do Sorocaba na decisão do título de 2019. Após empate em Pato Branco, o time paranaense colocou em solo paulista por 6 a 0 com grande atuação do goleiro.

Djony atuava pelo Pato desde 2018, onde conquistou o bicampeonato da LNF e o título da Taça Brasil. Além do time paranaense, o goleiro defendeu na carreira Santos, Joinville, Umuarama, Jaraguá e Florianópolis. Recentemente, Djony foi convocado para a seleção brasileiro.

No Sorocaba, Djony terá a concorrência de Lucas Oliveira, Caio e Kelvin. O time paulista disputa, além da Liga Nacional, o Campeonato Paulista nesta temporada. Atual tricampeão mundial, o Sorocaba não defenderá o título após o Mundial de Clubes deste ano ser cancelado em virtude da pandemia de coronavírus.

Globo Esporte