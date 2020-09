Stock Car confirma datas e locais para 2020

(Foto: Duda Bairros/Stock Car)





A Stock Car anunciou nesta sexta-feira (04/09) as datas e locais dos próximos seis dos oito encontros que a categoria realizará no segundo semestre de 2020. O primeiro deles será em Londrina (PR), onde será disputada a quarta etapa, no dia 13 de setembro. O anúncio dá sequência ao calendário da categoria, que em oito encontros realizará as 12 etapas programadas para a atual temporada. Até agora, a Stock já realizou uma etapa em Goiânia (no formato rodada dupla no domingo) e duas em Interlagos, sendo a última delas a Corrida do Milhão Solidário, no dia 23 de agosto.

Além de Londrina, o calendário conta com etapas nos autódromos de Cascavel, Mogi Guaçu (Velo Città), Curitiba, Goiânia e São Paulo. Três destas pistas – Cascavel, Velo Città e Curitiba – receberão duas etapas no mesmo final de semana, com corridas no sábado e no domingo.

“É uma notícia importante o fato de termos aprovação antecipada das autoridades locais para o nosso protocolo de segurança em todas estas cidades”, diz Carlos Col, CEO da Vicar, promotora da categoria. “Todas as etapas de 2020 estão confirmadas e vamos seguir esse calendário. Alguma alteração pode ocorrer em função de uma nova orientação momentânea das autoridades responsáveis, mas a princípio estas são as datas e locais já aprovadas e que iremos cumprir”, completou o executivo.

Londrina – O encontro no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no dia 13 terá duas provas da Stock no domingo. Os treinos livres serão realizados na sexta-feira e a definição do grid, durante o sábado. Mantendo o padrão estabelecido para 2020 devido à pandemia, a categoria seguirá um rígido protocolo de segurança sanitária. Entre as várias medidas acordadas com as autoridades locais, estão a realização das provas sem presença do público, imprensa e diversos tipos de profissionais e apoiadores que acompanharão as provas pelos canais Sportv e portal Globoesporte.com, em programação a ser anunciada na semana que vem. O final de semana também registrará a realização da terceira etapa da categoria de acesso Stock Light, que contará com uma corrida no sábado e outra no domingo.

Histórico – O traçado paranaense começou sua história com a Stock Car em 1992, ano da inauguração do circuito. Na ocasião, a vitória foi de Adalberto Jardim. Com 34 provas realizadas até agora, Londrina é a sétima pista que mais registrou corridas da principal categoria brasileira. De lá para cá, a pista sediou etapas de 1992 a 1995, 1997 a 2008, 2010 a 2012, e finalmente de 2016 a 2019. Os últimos vencedores foram Thiago Camilo e Ricardo Maurício, ambos na última visita da categoria ao traçado, em junho do ano passado. Camilo também registrou a pole position. Ass duas provas tiveram 33 voltas pelos 3.055 metros da pista, totalizando 100,8 km de corrida cada uma.

Doações continuam – A Stock Car atingiu a meta de angariar o equivalente a R$ 1 milhão em produtos como EPIs (equipamentos de segurança individual, como máscaras e álcool gel) e cestas básicas que serão cedidos para entidades que combatem a pandemia do coronavírus. Doados pelas empresas Eurofarma, Banco BV, Nutriex e Rennova, estes produtos serão distribuídos ao longo do ano em cidades por onde a categoria passar, além de outras regiões. Mas as doações não acabaram. A organização da categoria informa que será possível participar desse movimento de apoio a entidades que combatem a pandemia do covid-19 até o dia da última etapa da Stock, prevista para dezembro.

Confira as próximas datas e locais* da Stock Car em 2020:

4ª etapa – 13/09 – Londrina (PR)

5ª etapa – 03/10 – Cascavel (PR)

6ª etapa – 04/10 – Cascavel (PR)

7ª etapa – 17/10 – Mogi Guaçu (Velo Città, SP)

8ª etapa – 18/10 – Mogi Guaçu (Velo Città, SP)

9ª etapa – 07/11 – Curitiba (PR)

10ª etapa – 08/11 – Curitiba (PR)

11ª etapa – 22/11 – Goiânia (GO)

12ª etapa – 13/12 – São Paulo (SP)

* Datas e locais passíveis de revisão em função das condições sanitárias.