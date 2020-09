Suárez abre mão de parte do salário e acerta saída do Barcelona, diz imprensa catalã

(Foto: Getty Images)







A trajetória de Luis Suárez no Barcelona chegou ao fim depois de seis anos. É o que garante a imprensa espanhola nesta segunda-feira, quando o atacante uruguaio teria chegado a um acordo para rescisão contratual com a equipe. Nem o Barça nem o jogador ainda se manifestaram oficialmente sobre seu adeus. E o destino do jogador, entretanto, ainda estaria em aberto.

A informação foi publicada pela rádio "RAC1" e pelos principais diários esportivos da Catalunha, que garantiram que Suárez e Barça enfim se acertaram e chegaram a um acordo satisfatório para as duas partes. O atacante teria aberto mão de parte dos salários que teria a receber no ano restante de seu contrato, e o Barça desistiu de obter uma compensação financeira do próximo clube do uruguaio.

Agora, o jogador de 33 anos estaria disponível no mercado como um reforço sem custos para seu próximo clube - que teria que aceitar pagar o alto salário do astro. A Juventus era cotada como possível destino de Luisito, mas nos últimos dias a possibilidade esfriou, e membros da diretoria já apontaram que Suárez não está mais nos planos.

O Atlético de Madrid agora surge como uma boa possibilidade para o atacante, que, assim, poderia permanecer na Espanha. O time de Diego Simeone já estaria em contato com Suárez há algumas semanas, mas, agora, com caminho livre, a negociação poderia avançar para um desfecho.

O adeus de Suárez ao Barcelona ganhou força logo após a eliminação do clube na Liga dos Campeões da última temporada, na goleada por 8 a 2 sofrida para o Bayern. O jogador passou a ser cotado como um dos atletas que seria negociado para permitir a renovação do elenco, o que foi confirmado com a chegada do técnico Ronald Koeman, que teria afirmado à diretoria que Suárez não fazia parte dos planos.

A partir daí, o nome do jogador passou a ser ligado a algumas equipes europeias, principalmente a Juventus. Enquanto isso, Luisito buscava acertar a rescisão com o Barcelona, em um processo que ficou travado por algumas semanas, a ponto de sua permanência se tornar uma possibilidade cogitada pela imprensa espanhola. Entretanto, ele nem mesmo participou dos amistosos de pré-temporada, acompanhando o Troféu Joan Gamper das arquibancadas no último sábado.

Desta forma, caso o adeus seja confirmado, Luis Suárez se despede do Barcelona depois de seis anos. Comprado ao Liverpool por 80 milhões de euros, em 2014, o atacante se tornou um dos principais jogadores do elenco na última década e um dos ídolos recentes do clube, principalmente pela conquista da Liga dos Campeões em 2014/15, sua primeira temporada. Na ocasião, o uruguaio marcou época no trio de ataque MSN, junto a Messi e Neymar. Ele conquistou 13 troféus no Barcelona: um da Champions, um do Mundial de Clubes, quatro do Campeonato Espanhol, quatro da Copa do Rei e dois da Supercopa da Espanha.

