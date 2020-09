Técnico do Botafogo-SP considera precoce falar em luta contra rebaixamento

(Foto: Marlon Costa/Pernambuco Press)





Com a derrota para o Náutico por 3 a 1, neste sábado à noite, o Botafogo-SP está a dois pontos da zona do rebaixamento e a oito do G-4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Contudo, o técnico Claudinei Oliveira ponderou que não é momento para desespero, pois o time, mesmo diante do placar, apresentou um bom futebol.

O comandante do Pantera entende, também, que ainda é cedo para se preocupar com zona de rebaixamento. O time jogou nove de 38 partidas da competição, ou seja, 23%.

- É muito cedo, campeonato está no início, tem muita coisa pela frente, a gente entende que tem uma pontuação que não corresponde à performance. Em alguns jogos o time performou por melhores resultados: empatamos quando devíamos ter vencido, perdemos quando deveríamos ter empatado - lamentou o treinador.

Para Claudinei, a partida no Aflitos foi atípica no futebol. Ele usou as estatísticas para provar isso: lembrou que o seu time chutou oito vezes ao gol do adversário, o dobro do que o Timbu, que acertou três dos quatro chutes. E condenou um erro da arbitragem

- Foi atípico. Foram três chute de muita felicidade do adversário, a média distância. Na origem do segundo gol, o Bolt é empurrado pra cima do Rafinha. Ele [árbitro] deu faltas muito menos acintosas, mas optou por não apitar essa. Aí faltou o Bolt na proteção na entrada da área, se não tivesse sido empurrado, estaria lá. Não jogamos para perder por 3 a 1, claro que não dá para contestar esse resultado, mas os números da partida mostram que tivemos mais posse de bola, mais chances de gol. Agora nos resta seguir em frente, trabalhar e pensar no Brasil de Pelotas – disse o comandante.

O confronto com o time gaúcho está previsto para o próximo dia 21, segunda-feira, às 20h, no estádio Santa Cruz. O Pantera ocupa a 14ª colocação na classificação, com oito pontos somados.

