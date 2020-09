Técnicos são flagrados sem máscara à beira do campo, e times recebem multa milionária na NFL

(Foto: Sarah Stier/Getty Images)





Denver Broncos, San Francisco 49ers e o Seattle Seahawks, além de seus respectivos técnicos, foram multados por violarem o uso de máscaras no banco durante os jogos da semana 2 da NFL. Cada time foi multado em US$ 250 mil, cerca de R$ 1,34 milhão.

Os técnicos também foram punidos. Vic Fangio, dos Broncos; Kyle Shanahan, dos 49ers; e Pete Carroll, dos Seahawks, foram multados em US$ 100 mil, cerca de R$ 539 mil. Os três foram flagrados sem máscara durante as partidas do fim de semana.

O número de clubes e técnicos punidos pode aumentar. Na rodada de segunda-feira, Sean Payton, do New Orleans Saints, e Joe Gruden, do Las Vegas Raiders, também foram flagrados sem máscara. Após a vitória dos Raiders, Gruden, que não sabia da punição aos outros treinadores, disse que tem tentado respeitar as normas de proteção contra o coronavírus.

- Estou fazendo o meu melhor. Sabe, eu peguei o vírus. OK. Estou fazendo o meu melhor. Sou muito sensível sobre isso, mas estou chamando jogadas. Só quero me comunicar nessas situações e peço desculpas. E se for multado, terei que pagar a multa, mas sou muito sensível em relação a tudo isso e eu peço desculpas – disse Gruden.

Globo Esporte