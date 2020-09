Tiago Nunes não é mais técnico do Corinthians

(Foto: Marcos Ribolli)





O Corinthians demitiu o técnico Tiago Nunes um dia depois da derrota para o Palmeiras, na Neo Química Arena, em Itaquera.

O treinador foi informado de seu desligamento no início da manhã desta sexta-feira, comandou um treino para os reservas na sequência, e uma reunião à tarde sacramentou a decisão da diretoria em desligá-lo de suas funções.

Tiago Nunes estava balançando no cargo há algumas semanas. A derrota no Dérbi foi, portanto, a gota d'água para a diretoria. O presidente Andrés Sanchez chegou a dizer que a pressão para demiti-lo estava "insuportável".

Nos últimos quatro jogos, o Corinthians conquistou apenas uma vitória e um empate. Foram duas derrotas. O aproveitamento no Brasileirão é de pouco mais de 40%.

Dyego Coelho é quem comandará a equipe na partida deste domingo, contra o Fluminense, no Maracanã, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

"A diretoria de futebol do Corinthians comunica o desligamento do técnico Tiago Nunes. Ele assumiu a equipe no início de 2020 e foi vice-campeão Paulista. Em 28 jogos sob seu comando, o Alvinegro venceu 10, empatou 10 e teve oito derrotas.

O Corinthians agradece o profissional pelos serviços prestados desde janeiro, e deseja sucesso na sequência de sua carreira.

Para o jogo contra o Fluminense – domingo (13), às 16h, no Maracanã –, Dyego Coelho, treinador do sub-20, assume a equipe interinamente."

Globo Esporte