Torcedores protestam no retorno da delegação do Cruzeiro a Belo Horizonte: "Time sem vergonha"

Cerca de 60 cruzeirenses foram até o Aeroporto de Confins protestar contra o time após a derrota para o CSA por 3 a 1, no sábado. Perfis de torcidas organizadas nas redes sociais convocaram os membros e usaram palavras como “indignação” e “a paciência acabou” para definir a situação com o time. Na saída do ônibus, os torcedores gritaram "time sem vergonha" e xingaram bastante.

Essa foi apenas a segunda partida do técnico Ney Franco no comando do Cruzeiro. O treinador estreou com vitória, na última sexta-feira, por 1 a 0 sobre o Vitória. Mas, após uma semana inteira de treinos, o time não conseguiu mostrar evolução em campo, foi mal e Maceió e perdeu para o então lanterna da Série B.

O time celeste não consegue uma sequência de vitórias no campeonato. Das últimas sete partidas, o Cruzeiro só venceu uma. Com oito pontos em dez jogos, a Raposa está na 15ª posição, mas pode cair um degrau se o Botafogo-SP, que ainda joga na rodada, vencer.

Globo Esporte