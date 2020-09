Utah Jazz e Denver Nuggets fazem jogo 7, que dará luz às atuações de Jamal Murray e Donovan Mitchell

(Foto: Kevin C. Cox/Getty Images)





Por uma vaga na semifinal da Conferência Oeste, Utah Jazz e Denver Nuggets vão para o tudo ou nada. Nesta terça-feira, às 21h30m, na bolha da NBA em Orlando, as equipes entrarão em quadra para o último e decisivo jogo da série melhor de sete, que também dará luz às atuações de Jamal Murray e Donovan Mitchell. Únicos jogadores com mais de 200 pontos nos playoffs da liga, eles tentam bater o recorde de maior número de pontos em uma primeira rodada.

Os 50 pontos conquistados na vitória do Denver contra o Utah Jazz por 119 a 107, que forçou o jogo 7 da série, chegaram a um total de 204 pontos para Jamal Murray, que ficou com média de 34 pontos por partida. O jogador tem sido o grande destaque dos Nuggets na bolha da NBA. Ele e Michael Jordan são os únicos atletas a marcar mais de 40 pontos, cinco rebotes e cinco assistências em três partidas seguidas. Se anotar 38 pontos no confronto desta terça-feira, Jamal Murray poderá quebrar o recorde de LeBron James.

LeBron fez 241 pontos em 2018, quando ainda defendia Cleveland Cavaliers, e tornou-se o jogador com a maior pontuação em primeira rodada dos playoffs. A série contra o Indiana Pacers foi decidida no último jogo da série, e o jogador conseguiu a média de 34,4 pontos por partida. Antes dele, a marca pertencia a Michael Jordan. O astro do Chicago Bulls anotou 226 pontos em 1988. Em apenas cinco jogos nos playoffs contra os Cavaliers, ele alcançou a incrível média de 45,2 pontos.

Também com 50 pontos no jogo 6, Donovan Mitchell está ainda mais perto do recorde. O jogador do Utah já passou Michael Jordan, ao anotar 232 pontos na série, e está a apenas nove pontos de LeBron. No jogo 1 da série, Mitchell conseguiu a impressionante soma de 57 pontos - a terceira maior pontuação da história dos playoffs. Líder do Jazz, ele tem a maior média dos playoffs, com 38,7 pontos por partida.

De olho no esquema do Boston Celtics

Será que teremos repeteco na estratégia do técnico Brad Stevens? Optando por retornar à defesa ao tentar o rebote ofensivo, o Boston Celtics surpreendeu o Toronto Rapstors e abriu 1-0 na semifinal da Conferência Leste. O treinador ajustou sua equipe de tal maneira que matou o contra-ataque do atual campeão da NBA e impediu o jogo de transição, marca registrada dos canadenses. Para o confronto 2, marcado para as 18h30m desta terça-feira, o Boston Celtics sabe que esbarrará na qualidade do rival, principalmente com a velocidade de Kyle Lowry e Fred VanVleet. Por isso, a franquia de Massachusetts pretende manter a eficácia no sistema defensivo, mas tentará ser mais assertivo no ataque.

- Queremos apenas fazer um bom ataque. Bom ataque significa que você faz a jogada certa quando a jogada certa se apresenta. Se você volta para defesa e não pula para o rebote com base na posição em que está, vá! E todo o resto corre de volta para acertar a defesa. A escolha de ir para o rebote não muda o jogo, mas retornar para ajustar a defesa contra Toronto é claramente uma grande prioridade - explicou Brad Stevens.

O Toronto Raptors não viu a cor da bola no jogo 1 da semifinal da Conferência Leste. Em uma atuação consistente, principalmente na defesa, o Boston Celtics anulou o astro Pascal Siakam - que fez apenas 13 pontos e pegou três rebotes - e venceu o duelo por 112 a 94. Com 21 pontos cada, Jayson Tatum e Marcus Smart dividiram o status de cestinha da partida.

Globo Esporte