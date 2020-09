Vardy comanda goleada histórica do Leicester sobre o City no Inglês

(Foto: Getty Images)







A vitória histórica do Leicester sobre o Manchester City neste domingo tem nome e sobrenome: Jamie Vardy. O atacante marcou três vezes, duas de pênalti e outra de letra, e comandou a goleada por 5 a 2, de virada, em pleno Estádio Etihad. O Leicester ainda teve um terceiro gol de pênalti, de Tielemans, e uma obra prima de Maddison, de fora da área. Mahrez e Aké descontaram para o City.

Com o resultado, o Leicester assume a liderança do Campeonato Inglês e não deve perder a primeira posição ao fim da rodada. Pela primeira vez na história o time consegue três vitórias nas três primeiras rodadas. Também foi a primeira vez na Premier League que um time marcou três gols de pênalti no mesmo jogo.

Essa foi a primeira vez em 686 jogos como treinador que Pep Guardiola viu um time seu sofrer cinco gols na mesma partida. Uma derrota que vai ficar por muito tempo na cabeça do técnico.

O destaque da partida

Com os três gols deste domingo, Jamie Vardy empatou com Calvert-Lewin na artilharia desta edição do Campeonato Inglês, com cinco gols. O atacante do Leicester é o maior "carrasco" do City de Guardiola, com seis gols marcados em sua carreira. Desde que ele estreou na Premier League, em 2014, nenhum outro jogador fez mais gols de pênalti do que ele na competição: 22 no total.

Globo Esporte