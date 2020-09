Vasco, Corinthians, Atlético-MG e Inter desistem de MP do mandante após conversa com Globo

(Foto: Marcos Corrêa/PR)

Por Redação Blog do Esporte





Corinthians, Internacional, Vasco e Atlético Mineiro desistiram do Futebol Mais Livre, movimento dos clubes que são a favor da MP do mandante, criada pelo presidente Jair Bolsonaro. Uma conversa com a Rede Globo motivou as equipes a abandonarem o projeto federal.

As informações são dos jornalistas Danilo Lavieri e Rodrigo Mattos, do portal UOL, que informaram que cada equipe teve um motivo diferente para apoiar e depois retirar o apoio a MP, após uma conversa com a emissora carioca. A Globo seria uma das mais prejudicadas pela Medida Provisória lançada pelo Governo Federal que dá liberdade ao mandante do jogo de comercializar os direitos de transmissão.

O Corinthians recuou do projeto após firmar uma parceria com a emissora para exibir e falar o nome da Neo Química Arena durante as transmissões, sem precisar esconder o patrocinador. A empresa, aliás, é uma das cotistas do pacote de publicidade para o futebol.

Andrés Sanchez, presidente do clube, disse que “nunca entrou e nem saiu” do movimento, mas o clube paulista teve participação do projeto e chegou a aparecer em alguns comunicados como signatário.





Somos por um FUTEBOL MAIS LIVRE, somos pela democratização das transmissões de futebol no Brasil, somos #pelaleidomandante. Vamos juntos fortalecer o futebol brasileiro! Acesse: https://t.co/Yda2OFirVN pic.twitter.com/6SVUNsAvoN — Movimento Futebol Mais Livre (@FuteMaisLivre) September 12, 2020



No caso do Atlético, a questão é do nome da Arena MRV, que deve ser inaugurada em 2022. Internamente, o clube desistiu da MP por não ter garantias de que a negociação dos direitos seria feita de forma coletiva pelos clubes. A informação, segundo o portal, não procede, já que a negociação coletiva é uma das bandeiras dos clubes que apoiam a MP 984.

O Internacional não quer comprar briga com a Rede Globo, já que deverá ter seu acordo encerrado com a Turner e vive uma reaproximação com a emissora carioca. O clube deixou o grupo para manter um bom relacionamento.







Já o Vasco vive um bom relacionamento com a emissora após receber uma verba pela rescisão do contrato de transmissão do Estadual. Internamente, o clube mantém conversa com os clubes do movimento, mas, oficialmente, o clube não comenta sobre o caso.

A MP vive fase decisiva e precisa de atenção do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Segundo o UOL, não é intenção dele dar prosseguimento ao assunto, mas os clubes buscam nova tática para o projeto avançar.

O movimento tem apoio de clubes da série A como Athletico, Atlético-GO, Bahia, Ceará, Coritiba, Flamengo, Fortaleza, Goiás, Red Bull Bragantino, Palmeiras e Santos.

Clubes de outras divisões também apoiam o movimento, como ABC, América-MG, América-RN, Avaí, Bahia de Feira, Botafogo-PB, Botafogo de Ribeirão Preto, Brasil de Pelotas, Cascavel, Chapecoense, Confiança, CRB, Cruzeiro, CSA, Cuiabá, Ferroviário, Figueirense, Frei Paulistano, Guarani, Imperatriz, Juventude, Paraná, Paysandu, Londrina, Manaus FC, Náutico, Oeste, Operário, Remo, River-PI Sampaio Corrêa, Santa Cruz, Vila Nova e Vitória.