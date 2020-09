Vettel acusa Ferrari de usá-lo como "escudeiro" para Leclerc no GP da Rússia

(Foto: Clive Mason - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)





Distante da disputa pelas primeiras colocações no GP da Rússia, no último domingo, a dupla da Ferrari precisou brigar para se manter na zona de pontuação. Charles Leclerc, que terminou a corrida em sexto, foi bem-sucedido. No entanto, Sebastian Vettel não ficou nada satisfeito com a estratégia utilizada pela escuderia italiana que, para ele, beneficiou Leclerc em seu detrimento - o alemão deixará a Ferrari no fim da temporada rumo à Aston Martin, enquanto Charles tem um contrato até 2024.

O alemão sugeriu parar mais cedo depois de perder ritmo cedo demais devido ao desgaste acelerado dos pneus médios, mas foi chamado para a troca apenas na 30ª volta da corrida, duas depois de Leclerc - permanecendo na pista tempo suficiente para repelir o avanço dos carros da Renault, o que beneficiou o monegasco.

- Foi chato porque não tínhamos muitas opções em termos de estratégia. Minha largada no lado sujo da pista não foi ideal e não pude aproveitar as colisões dos outros pilotos. Depois do safety car, lutei para manter os carros atrás de mim, e após o pit stop, não sobrou muito. Estava claro que me liberaram para tentar parar a Renault. Não me ajudou - desabafou o tetracampeão.

O monegasco conseguiu terminar a prova justamente entre Daniel Ricciardo, quinto colocado, e Esteban Ocon, que foi o sétimo. Largando com pneus médios e trocando pelo conjunto macio assim como Vettel, Leclerc chegou a figurar na quarta posição durante a corrida, satisfação com a qual seu companheiro, de saída da equipe ao fim da temporada, não compartilha:

- Não me senti confortável com o carro. Fiquei sem pneus rapidamente, não tinha ritmo. Seguir muitos carros não ajudou, foi uma corrida difícil. Fiz o meu melhor com o carro, e é por isso que estou feliz, mas não estou feliz em ficar preso atrás de outros carros.

Para Mattia Binotto, chefe da escuderia, o fim de semana na Rússia foi mais positivo do que o cenário enfrentado pela Ferrari nas provas anteriores. Mas apesar do tom positivo, o italiano concordou que Leclerc teve "vida fácil" em comparação com Vettel na etapa em Sochi.

- Acho que há alguns pontos positivos. O primeiro é o resultado. A segunda melhor coisa foi o ritmo relativo na corrida com Charles. Foi um pouco mais difícil para Seb hoje, por estar no tráfego, começando atrás no grid. Mas acho que, em comparação com as últimas provas, fomos um pouco mais competitivos na corrida. Trouxemos algumas novidades. Ainda não é suficiente, estamos totalmente cientes disso, mas é importante seguir na direção certa até o final da temporada - disse Binotto.

Com o sexto lugar na etapa, Leclerc ocupa a sétima colocação no campeonato de pilotos, atrás de Ricciardo e à frente de Lance Stroll, em nono. Vettel, por sua vez, permanece na 13ª posição, somando apenas 17 pontos em dez etapas. A Ferrari segue em uma dura temporada, figurando na sexta colocação no Mundial de Construtores atrás da Renault e Racing Point.

Globo Esporte