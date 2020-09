Vettel detona relargadas feitas do grid; pilotos reagem a caos criado após saída de safety car

(Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images)





O GP da Toscana, realizado neste domingo, foi marcado por diversos incidentes, que provocaram a interrupção da corrida por bandeira vermelha em duas oportunidades. E de acordo com uma regra nova, as relargadas nessas ocasiões precisam ser realizadas do grid, com os carros partindo da inércia, em vez da tradicional fila atrás do carro de segurança.

Assim, a corrida deste domingo em Mugello foi marcada por não uma, mas três largadas com os carros partindo do grid. E ainda que a nova regra seja boa para o show e para os fãs, Sebastian Vettel levanta um debate interessante a respeito da medida, que, segundo ele, pode acabar sendo injusta para alguns pilotos.

- Não me recordo de realizar tantas largadas em um dia, já que normalmente só se faz uma. Tenho que admitir que não sou muito fã dessa regra (de largadas do grid após bandeiras vermelhas), porque se você estiver do lado bom da pista, você tem uma vantagem enorme sobre quem está do lado sujo. Deu para ver isso em Monza. No meio da corrida você tem muita sujeira de pneu fora do traçado e eu não acho que isso seja justo. Talvez precisemos fazer carros que possam ultrapassar, em vez de jogá-los em uma loteria - desabafa.

Em meio aos diversos incidentes que marcaram a corrida, o mais assustador ocorreu na primeira relargada da corrida, essa realizada atrás do safety car. Em um efeito sanfona provocado pela frenagem do líder Bottas, os carros que vinham atrás provocaram um engarrafamento que culminou com o abandoo de quatro carros: Laifi, Magnussen, Sainz e Giovinazzi. O espanhol falou do susto que levou com o lance.

- Foi bem assustador. Estávamos a quase 300 km/h naquele momento porque todo mundo achou que a corrida tava liberada. De repente, parecia que a corrida não estava mais liberada, porque todo mundo começou a frear. No momento em que percebi o que acontecia, era tarde demais e foi uma grande batida. O principal é que todos estamos bem - afirma Sainz.

Magnussen, que foi convocado para ver os comissários ao lado de Latifi, disse não ter certeza de quem é a culpa pelo acidente.

- A minha sensação é que alguém recuou para ganhar espaço e depois acelerar. Não sei ao certo, mas de repente os caras na minha frente, os dois carros à frente, eles foram e nós estávamos em aceleração plena por pelo menos alguns segundos. Então eles pararam e eu tive que parar e os carros atrás de mim tiveram de parar. Eventualmente, alguém não conseguiu reagir e houve um acidente. É algo que queremos evitar no futuro - diz o piloto da Haas.

Os seguintes pilotos: Magnussen, Kvyat, Latifi, Albon, Stroll, Ricciardo, Perez, Norris, Ocon, Russell, Giovinazzi e Sainz receberam advertências da direção de prova pelo incidente na relargada.

Globo Esporte