Zerado em 2020, atacante Gustavo Henrique deixa Botafogo-SP, informa clube

(Foto: José Bazzo/Agência Botafogo)





O Botafogo-SP divulgou nesta terça-feira em suas redes sociais que o atacante Gustavo Henrique não faz mais parte de seu elenco. De acordo com o comunicado, o jogador acertou sua rescisão de contrato para defender outro clube, cujo nome não foi revelado. Seu vínculo iria até 14 de dezembro.

Gustavo tem 24 anos e chegou ao Pantera em dezembro de 2019 após passagem pelo Vila Nova. No Bota, o centroavante fez 11 partidas, sendo cinco como titular, e não balançou a rede.

Esse jejum, inclusive, gerou críticas por parte de torcedores e se acentuou quando Gustavo substituiu o titular Wellington Tanque, que ficou afastado por duas rodadas da Série B do Brasileiro por ter contraído Covid-19. Gustavo jogou contra Juventude e Cuiabá, e foi substituído nas duas ocasiões.

De acordo com a última entrevista coletiva do técnico Claudinei Oliveira, existe a expectativa de que o Botafogo anuncie reforços nesta semana. O clube busca um zagueiro, um meia e um atacante.

Na Série B, o Pantera é o 13º colocado, com oito pontos. O próximo jogo é contra o Náutico, no sábado, às 19h, no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE).

Globo Esporte