Zverev consegue virada espetacular sobre Carreño Busta e avança à final do US Open

Apesar de muitos desfalques por causa da pandemia do coronavírus, poucos apontavam Alexander Zverev como um dos favoritos ao título do US Open. Ex-número 3 e atual 7º do mundo na ATP, o alemão vinha de más exibições e polêmicas fora de quadra. No entanto, nesta sexta-feira, ele resumiu o que foi a temporada: uma virada incrível sobre Pablo Carreño Busta em 3 sets a 2, parciais de 3/6, 2/6, 6/3, 6/4 e 6/3, e avança à decisão de um Grand Slam pela primeira vez na carreira.

Depois de um início de temporada esperançoso, chegando à semifinal do Australian Open, Zverev despencou em seu nível técnico. Alguns problemas fora de quadra, como ter participado de festas em Monte Carlo após a polêmica Adria Tour, torneio promovido por Novak Djokovic que teve jogadores contaminados pelo coronavírus. No entanto, em julho, passou a ser acompanhado por David Ferrer como treinador e, ao que parece, o pouco tempo de trabalho começa a dar resultado.

Na decisão do US Open, Alexander Zverev aguarda o vencedor do confronto entre Dominic Thiem e Daniil Medvedev, que se enfrentam ainda nesta sexta-feira pela outra vaga na final. Carreño Busta novamente para nas semifinais, assim como já tinha acontecido em 2017, quando foi derrotado por Kevin Anderson na ocasião.

O jogo

Apático, Zverev pareceu nem ter entrado em quadra nos dois primeiros sets. Com saques ruins e sem conseguir devolver, o alemão somava erros não forçados e pouco incomodava Pablo Carreño Busta, que fazia o feijão com arroz para conseguir construir uma vitória tranquila. O espanhol venceu os dois primeiros sets por 6/3 e 6/2 com imensa facilidade e esteve com uma mão na final.

Porém, a partir do terceiro set, Zverev aumentou o nível. Melhorou o encaixe de seu saque e passou a ser mais agressivo. Nem foi preciso fazer tanto para que conseguisse se sobressair em nível técnico. Carreño Busta, aos poucos, foi tendo sua confiança minada e já não conseguia mandar nos pontos, jogando a maioria das bolas no meio da quadra, enquanto o alemão aprofundava mais os lances. O empate veio após 6/3 e 6/4.

Antes do início do set decisivo, Carreño Busta pediu atendimento médico, parecendo sentir um desconforto muscular, assim como na partida contra Denis Shapovalov, nas quartas de final. Dessa vez, no entanto, o adversário não se abalou nem diminuiu o ritmo. Zverev manteve-se seguro nas trocas de bola e, sobretudo com seu saque, para construir um tranquilo 6/3, com duas quebras de vantagem, para assegurar a vaga na final.

