A caminho do Corinthians, Fábio Santos se despede do Atlético-MG

O treinamento do Atlético-MG deste sábado, na Cidade do Galo, em Vespasiano, foi marcado pela despedida do lateral-esquerdo Fábio Santos. O jogador, de 35 anos, está perto de confirmar o retorno dele ao Corinthians. Fábio tem contrato com o Galo até dezembro, mas, como teve poucas oportunidades com o técnico Jorge Sampaoli, foi liberado para negociar com o a equipe paulista.

Vários colegas abordaram o lateral veterano nesta manhã, durante a ida dele ao CT de Vespasiano. O jogador foi alvo de brincadeiras entre jogadores e funcionários do clube, durante a passagem pela Cidade do Galo e também na hora da conversa com a TV do clube

- Dá para ver o tamanho da resenha aqui (apontando para os colegas que o cercavam durante a entrevista). Pelo menos vou me livrar desses moleques chatos, tanta onça que tem aqui (disse rindo). Não, que isso, eu que agradeço por esse período todo aqui. Realmente foi muito intenso e muito bacana - disse o lateral que foi interrompido pelas brincadeiras dos atletas que o aguardavam na saída.

Atualmente na reserva de Guilherme Arana, Fábio fez 13 jogos no ano pelo Atlético-MG. Cinco deles foram pelo Campeonato Brasileiro, o que permite a troca de clube na Série A. O jogador marcou dois gols na temporada, ambos pelo Campeonato Mineiro. O lateral conta com o aval do técnico Vagner Mancini, com quem trabalhou no próprio Galo em 2019.

Fábio Santos chegou ao Atlético-MG em 2016, após sair do Cruz Azul, no México. Foi contratado para substituir Douglas Santos. Ele era titular absoluto da equipe até a chegada de Guilherme Arana, em 2020. Sem perspectiva de renovação com o Galo, o jogador acabou perdendo espaço no time.

Ao todo, Fábio marcou 20 gols em 216 jogos pelo Atlético-MG. Ele virou batedor oficial de pênaltis do Galo em 2017, tendo errado apenas um chute em 20 cobranças. O lateral foi campeão mineiro de 2017 e 2020. Sem o ala veterano, o Atlético-MG volta a campo na segunda-feira, às 20h (de Brasília) para enfrentar o Bahia, no Pituaçu, pela sequência do Campeonato Brasileiro.

O Galo entra na 17ª rodada da Série A como líder da competição, com 31 pontos, mesma pontuação de Internacional e Flamengo. Os dois concorrentes são superados no critério de número de vitórias. Tanto o Colorado como o Rubro-Negro têm um jogo a mais que o Atlético-MG no Brasileirão.

