Afastado do Santos, Comitê de Gestão de Peres diz ter deixado R$ 10 milhões em caixa para salários

Os membros do Comitê de Gestão afastados do Santos junto com presidente José Carlos Peres na última segunda-feira, emitiram um comunicado sobre as finanças do clube na noite da última quarta-feira.

Na nota, os dirigentes afirmam ter deixado uma quantia de R$ 10 milhões nas contas do Santos, que seriam destinados ao pagamento de salários de outubro, além da primeira parcela do reembolso dos meses em que o futebol esteve paralisado por conta da pandemia do novo coronavírus.

Veja a nota abaixo.

“O Comitê de Gestão do Santos Futebol Clube, legalmente eleito e aprovado pelo egrégio Conselho Deliberativo, esclarece que antes do afastamento provisório do então presidente do Comitê de Gestão, José Carlos Peres, decidido em reunião virtual do Conselho Deliberativo, que aprovou o parecer da Comissão de Inquérito e Sindicância, foi deixada a quantia de R$ 7 milhões em caixa, destinados para folha de pagamento e o reembolso da redução salarial dos atletas em meio à quarentena. Esses recursos foram provenientes da venda de jogadores e receitas diversas, mais R$ 3 milhões provisionados do contrato da Turner. Um total de R$ 10 milhões. Esperamos que esses recursos tenham o emprego conforme planejado (folha + reembolso)".

Na noite da última segunda-feira, após votação do Conselho Deliberativo do clube, Peres foi afastado da presidência sob a acusação de gestão temerária em 2019.

Além de Peres, foram afastados do clube sete membros do Comitê de Gestão dele: Anilton Perão, Bruno Carbone, Estevam Juhas, Fábio Gaia, Matheus Rodrigues, Paulo Schiff e Pedro Dória. O processo isentou o vice-presidente Orlando Rollo de qualquer responsabilidade pelas irregularidades apontadas pelo Conselho Fiscal no ano de 2019 e, por isso, ele assumiu a presidência na terça.

Rollo, inclusive, já anunciou um novo Conselho Gestor em sua primeira entrevista como presidente em exercício do Santos na última terça-feira, na Vila Belmiro. Os novos membros são: Alexandre Santos e Silva, Caio França, Eduardo Filetti, Luiz Fernando Cardoso, Mario Badures, Paulo Correa Jr e Raphael Vita.

