Alemanha, Bélgica e Holanda devem lançar candidatura para Copa do Mundo Feminina de 2027

(Foto: Getty Images)



Por Redação Blog do Esporte





A Alemanha, Holanda e Bélgica anunciaram nesta segunda-feira (19) o desejo de sediarem em candidatura conjunta a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027. As associações dos três países informaram, em comunicado conjunto, a intenção de concorrerem à Fifa. Um acordo formal deve ser firmado até o final deste ano.

“O fato de estarmos fazendo esse projeto juntos, como três competidores no futebol, e também bons vizinhos, se encaixa muito bem nessa filosofia. O futebol feminino em nossos países está, de fato, em diferentes fases de desenvolvimento, mas compartilhamos a aspiração de dar um impulso ao esporte nacional e globalmente com a organização desta Copa do Mundo”, disse o comunicado oficial.

Países como Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Islândia e Ilhas Faroe também informaram, em fevereiro de 2019, que estão trabalhando em uma possível candidatura. O presidente da Federação Norueguesa de Futebol, Terje Svendsen, disse, na época, que o desejo de sediar a competição é de que "os países nórdicos têm uma posição de liderança no futebol feminino".

A última edição da competição, em 2019, ocorreu na França, e o torneio de 2023 será realizado na Austrália e Nova Zelândia. A Alemanha já sediou a competição em 2011 e a Holanda foi sede da Euro Feminina de 2017. A Bélgica nunca realizou um grande evento de futebol feminino.