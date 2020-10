Andy Murray volta a sentir dores no quadril e desiste de ATP de Colônia

(Foto: Clive Brunskill/Getty Images)







Ex-número 1 do mundo e atual 116° no ranking da ATP, Andy Murray voltou a sentir uma lesão no quadril e anunciou que está fora da segunda semana do ATP 250 de Colônia, na Alemanha. O britânico, de 33 anos, tem lidado com dores crônicas desde a Copa Davis, no ano passado. Ele não deu previsão de retorno às quadras.

- Tenho tentado lidar com isso nos treinos e nas partidas e, infelizmente, depois da minha luta aqui esta semana, (o quadril) voltou a arder. Tenho treinado nos últimos dias e tenho tentado administrar isso, mas depois de jogar alguns pontos hoje, decidi que não seria bom o suficiente para jogar. Vejo vocês em breve – disse o britânico.

Murray disputou a primeira semana do ATP de Colônia e caiu na estreia para Fernando Verdasco. Nesta segunda semana, ele enfrentaria o sérvio Danilo Petrovic.

O ex-número 1 do mundo voltou de uma segunda cirurgia no quadril em janeiro de 2019. Sete meses depois, foi campeão do ATP de Antuérpia, seu primeiro título desde 2017. No entanto, na Copa Davis, em novembro, voltou a sentir dores e só voltou às quadras após a paralisação dos torneios por conta da pandemia de coronavírus.

Nos últimos dois Grand Slams, Murray não foi bem. Caiu na segunda rodada no US Open e logo na estreia em Roland Garros.

Globo Esporte