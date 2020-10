Após duas vitórias seguidas, Marcondes quer consolidar Londrina no G4 da Série C

Com duas vitórias consecutivas nas últimas rodadas da Série C, o Londrina segue buscando uma consolidação no grupo dos quatro primeiros colocados do grupo B. Ocupando a terceira colocação com 20 pontos, o Tubarão tem sete pontos a menos que o Brusque, líder do grupo, e quatro de vantagem do Tombense, primeira equipe fora do G4.

“Essas duas vitórias nos deram um pouco mais de tranquilidade, mas esse jogo contra o Boa Esporte pode ser fundamental para encaminhar uma vaga na próxima fase, principalmente pelo confronto entre Criciúma e Tombense, equipes que estão logo atrás da gente”, analisou Marcondes.

Restando seis rodadas para o término da primeira fase, o Londrina tem como um dos seus pontos fortes o setor defensivo tendo sofrido apenas onze gols nas doze partidas já disputadas. “A gente vem fazendo um bom trabalho ali atrás e contando com a eficiência do setor ofensivo para conquistar os resultados positivos. O caminho até a Série B é longo e difícil, mas acredito que estamos no caminho certo”, destacou o defensor.

Boa Esporte e Londrina se enfrentam no próximo domingo (01), às 16 horas, no estádio municipal de Varginha.