Felipão acerta contrato para ser novo treinador do Cruzeiro

Luiz Felipe Scolari é o novo treinador do Cruzeiro. Mesmo após recusa no primeiro contato, Felipão acertou nesta sexta-feira (15) o vínculo até o fim de 2022. O clube contará com ajuda de patrocinador para pagar os salários do novo técnico.

As negociações foram realizadas no Rio Grande do Sul, onde Felipão mora. A reunião contou com a participação dos dirigentes Sérgio Santos e Deivid, além de José Carlos Brunoro, que trabalhou com o treinador no Palmeiras.

Inicialmente, o treinador, que estava parado há mais de um ano, recusou a oferta. O Cruzeiro tentou vários contatos, mas ao receber a recusa do técnico Umberto Louzer, que ficou na Chapecoense, o Celeste voltou a manter contato com Scolari.

Felipão terá um grande desafio pela frente: tirar o Cruzeiro da zona de rebaixamento, que soma 12 pontos em 16 partidas. O objetivo é uma arrancada rumo ao G-4, fato este que jamais aconteceu desde a série B é disputa em pontos corridos, desde 2006.

O Cruzeiro já teve quatro treinadores na temporada. O clube iniciou os trabalhos com Adilson Batista e Enderson Moreira, que sofreram eliminações precoces no Campeonato Mineiro e Copa do Brasil. Em seguida Ney Franco foi contratado, mas foi demitido no último domingo.

O próximo desafio do Cruzeiro, possivelmente ainda sem Felipão, será nesta sexta-feira, em casa, contra o Juventude, às 21h30.

Globo Esporte