Após surto de coronavírus, Tennessee Titans é investigado por não seguir protocolos

(Foto: Stephen Maturen/Getty Images)







Oficiais da NFL e da NFLPA estão investigando o surto de COVID-19 do Tennessee Titans para apurar se a equipe não seguiu os protocolos negociados em conjunto. Vários times e treinadores já foram multados por violações singulares, e caso seja confirmada a violação por parte dos Titãs, podem ser os próximos a serem punidos. No último sábado, três pessoas do time - o tacke defensivo Jeffery Simmons e dois treinadores - testaram positivo.

A organização busca investigar se os protocolos foram violados ao usar os dispositivos de rastreamento Kinexon obrigatórios, levando a lacunas no rastreamento de dados usados ​​no rastreamento de contato, e se os indivíduos não conseguiram relatam sintomas que eles ou seus familiares estavam experimentando, entre outras coisas.

A NFL fará uma ligação na próxima segunda-feira com os treinadores e GMs de toda a liga, de acordo com fontes. A mensagem: "se quisermos terminar esta temporada, não pode haver complacência. Todos desempenham um papel. Os protocolos não estão falhando, as pessoas estão. A esperança é que essas situações sejam um alerta".

Uma mudança que a liga consideraria, dizem as fontes, é adiar os playoffs em uma semana para criar uma semana reserva - semana 18 - para lidar com as alterações de cronograma devido ao COVID. Isso significaria apenas uma semana entre os jogos do campeonato e o Super Bowl, mas não seria inédito.

Na última sexta-feira, a NFL divulgou a nova data da partida entre os Titans e o Pittsburgh Steelers, adiada por conta dos casos de coronavírus. O jogo foi remarcado para a semana 7 da temporada, no dia 25 de outubro. A liga já havia divulgado uma mudança de procedimentos de segurança após os testes positivos.

Por conta da mudança, o jogo entre Steelers e Baltimore Ravens, previsto para a semana 7, foi adiado para a semana seguinte. Também houve mudanças nas semanas que os Steelers e Titans folgariam: agora, folgam na próxima rodada, na semana 4, data original da partida. A folga dos Ravens também foi alterada da semana 8 para a semana 7.

Globo Esporte