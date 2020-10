Barcelona confirma renuncia do presidente Josep Maria Bartomeu

Por Redação Blog do Esporte





O Barcelona confirmou no final da tarde desta terça-feira (horário de Brasília) a renúncia do presidente Josep Maria Bartomeu do mais alto cargo do clube. O jornal Sport havia informado sobre a saída no início da tarde, o que foi confirmado pelo time catalão horas depois.

No comunicado oficial divulgado pelo clube, Bartomeu se dirige aos membros do clube, critica o Governo catalão sobre as medidas adotada para o controle do novo coronavírus e exalta suas conquistas dentro do clube.

Bartomeu sofria um processo de Moção de Censura movido por mais de 20 mil sócios do Barça, o que poderia levar à destituição da diretoria.

“Tudo era falso e baseado em interesses políticos e comerciais. Acumulo experiência suficiente para saber em que realidade é preciso viver. Sempre argumentei que nossa autocrítica nos torna mais fortes”, disse o, agora, ex-presidente em entrevista coletiva concedida nesta tarde.

Josep Maria Bartomeu chegou ao Barcelona em 2033 como diretor responsável pela seção de basquete do clube. Se tornou vice-presidente do Barça em 2010, com Sandro Rosell como presidente. Assumiu a presidência em 2014, após a renúncia de Rosell.

Com Bartomeu, o Barcelona venceu, no futebol, a La Liga, a Copa do Rei e a Liga dos Campeões na temporada 2014/2015, uma das temporadas mais gloriosas do clube.

Atualmente, o Barcelona passava por uma crise interna, que se refletia dentro de campo. Lionel Messi, o maior jogador do clube em atuação, chegou a cogitar sair do clube, até pela falta de planejamento do time catalão, mas permaneceu por mais uma temporada. Bartomeu sai um dia depois de garantir que não renunciaria ao cargo.

Confira o comunicado oficial de Bartomeu sobre sua saída neste link.