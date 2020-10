Barcelona goleia o Real Madrid no primeiro "El Clásico" feminino da história; veja os gols

O primeiro "El Clásico" feminino da história terminou com festa catalã na casa das adversárias. O Barcelona goleou o Real Madrid por 4 a 0 neste domingo, no campo 11 do centro de treinamento do clube merengue, no encerramento da primeira rodada do Campeonato Espanhol.

Atual campeão, o Barcelona conseguiu o resultado mais expressivo da rodada de abertura da competição, e assume a liderança pelo saldo de gols. Patri Guijarro abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo, a goleira María Rodríguez marcou contra aos 10 do segundo, ao tentar cortar um cruzamento da direita. A holandesa Lieke Martens ampliou aos 21 e Alexia Putellas fechou a goleada aos 30.

O Real Madrid apresentou oficialmente seu primeiro time feminino em julho deste ano, quando oficializou a parceria com o CD Tacón. Na temporada passada, o Tacón já utilizava as instalações do Real, e as contratações passaram a ser noticiadas no site do gigante de Madrid.

No entanto, o time ainda não era considerado oficialmente o do Real, e por isso os jogos contra o Barcelona foram tratados como versões femininas do famoso clássico mundial.

De qualquer forma, ainda que não contasse como estatística oficial, a temporada passada já deu uma amostra da superioridade das catalães, com duas sonoras goleadas, de 9 a 1, em casa, e 6 a 0, no mesmo campo 11 da partida deste domingo.

Gols brasileiros na rodada

Três brasileiras marcaram na primeira rodada do Espanhol. A atacante Valeria, ex-Audax, garantiu o 1 a 0 do Madrid CFF, fora de casa, sobre o Granadilla Tenerife, da goleira Aline, da seleção brasileira. Outras três brasileiras atuaram pelo Madrid: a zagueira Antônia, a lateral Joyce e atacante Geyse, que saiu logo no início da partida para dar lugar a Valeria.

A zagueira Juliana fez o gol da vitória por 1 a 0 do Eibar sobre o Betis, em casa. No sábado, a atacante da seleção Ludmila fez um dos gols do Atlético de Madrid nos 2 a 0 sobre o Espanyol, em Barcelona.

Globo Esporte