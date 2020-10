Barcelona tem péssima atuação e perde para o Getafe fora de casa

O Barcelona não aproveitou a derrota inesperada do Real Madrid antes do clássico do próximo sábado e também perdeu: 1 a 0 para o Getafe, neste sábado no Coliseum Alfonso Pérez, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. O gol de Mata, em cobrança de pênalti aos 11 minutos do segundo tempo, deu justiça ao placar numa noite em que nada funcionou para Messi e companhia.

Seria um Barcelona irreconhecível se este time já não estivesse dando sinais de uma brusca queda de rendimento de uns tempos para cá. Ainda assim, o Barça jogou abaixo da média, tendo finalizado apenas sete vezes ao longo dos 90 minutos. O goleiro Soria, por exemplo, passou despercebido, enquanto Neto brilhou com defesas importantes – e também chegou a ser salvo pela trave. Messi, Griezmann e Dembélé começaram jogando, enquanto Coutinho, Ansu Fati, Trincão e até Braithwaite entraram na etapa final. Nada deu certo.

O Barcelona não perdia para o Getafe desde 2011. De lá para cá foram 14 vitórias e três empates até este sábado. Um dia que ficará marcado por outra derrota improvável, do Real Madrid para o Cádiz, também por 1 a 0.

Quatro clubes somam 10 pontos: Real Madrid, o próprio Getafe, Cádiz (um jogo a mais) e Granada. O Barcelona tem sete, em nono, mas apenas quatro partidas disputadas. No próximo sábado, às 11h, tem clássico entre Barça e Real no Camp Nou.

Globo Esporte