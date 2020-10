Benfica foge de pedreiras, e Liga Europa 2020/21 fica sem "grupo da morte"

A Liga Europa 2020/21 não tem um grupo claramente difícil para os favoritos. A Uefa sorteou nesta sexta-feira as 12 chaves da segunda mais importante competição continental, e as bolinhas determinaram caminho teoricamente mais tranquilo para os principais candidatos ao título. O Benfica de Jorge Jesus, por exemplo, escapou de pegar times mais relevantes como Leicester, Milan ou Real Sociedad. O time português caiu no D, com Standard Liège (Bélgica), Glasgow Rangers (Escócia) e Lech (Polônia) - os dois primeiros colocados avançam de etapa.

O Arsenal, também cotado como um dos grandes candidatos ao título, foi outro que fugiu das principais equipes dos potes 2, 3 e 4, tendo como adversários Rapid Viena (Áustria), Molde (Noruega) e Dundalk (Irlanda) no Grupo B. O rival londrino Tottenham, de José Mourinho, enfrentará Ludogorets (Bulgária), Lask (Áustria) e Royal Antwerp (Bélgica).

Um dos principais times do pote 2, o Leicester caiu no grupo G, que tinha o Braga (Portugal) como cabeça de chave, e também terá como rivais o AEK (Grécia) e o Zorya Luhansk (Ucrânia). O Napoli caiu em um dos grupos mais equilibrados, o F, com Real Sociedad (Espanha), AZ Alkmaar (Holanda) e Rijeka (Croácia). A chave do Milan também chama a atenção, com Celtic, Sparta Praga e Lille. O ex-zagueiro de Napoli e Juventus, Ciro Ferrara, foi o anfitrião responsável por tirar as bolinhas dos potes.

A fase de grupos da Liga Europa tem início previsto para o dia 22 de outubro, mantendo a quinta-feira como dia tradicional para os jogos da competição, logo depois da terça e quarta reservadas para a Champions. Serão sequências de três semanas com duelos continentais, fazendo com que a fase de grupos se encerre no dia 10 de dezembro.

Os dois melhores times de cada grupo avançam para a fase de 32avos, em que os confrontos serão sorteados novamente, com os terceiros colocados das oito chaves da Liga dos Campeões. A final da Liga Europa está marcada para o dia 26 de maio, em Gdansk, na Polônia.

