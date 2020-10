Borussia Dortmund vence Schalke em clássico com presença de torcida e gol de Haaland

Um dos maiores clássicos do futebol alemão terminou com festa aurinegra. Jogando em casa, o Borussia Dortmund venceu o Schalke 04 por 3 a 0 em duelo válido pela quinta rodada da Bundesliga. Os zagueiros Akanki e Hummels, além do jovem artilheiro Haaland, anotaram os gols do triunfo.

Com a vitória em casa no 157º clássico do Vale do Rhur, o Borussia Dortmund chegou aos 12 pontos, colando no segundo colocado Bayern de Munique, que mais cedo goleou o Frankfurt, e a um do líder Leipzig. O Schalke, por sua vez, é o vice-lanterna, com apenas um ponto.

Sob os olhares de 300 torcedores locais que ganharam permissão para assistir ao Revierderby no Signa-Iduna Park, o Borussia Dortmund abriu o placar em casa somente aos 10 minutos do segundo tempo, com o zagueiro Akanji. Haaland, seis minutos depois após assistência de Sancho, ampliou. Aos 33, o veterano defensor Hummels fechou o marcador a favor do Dortmund, que teve o brasileiro Reinier no banco de reservas.

Globo Esporte