Botafogo abre negociações com Botafogo-SP para contar com o atacante Ronald

O Botafogo tem um novo alvo para o ataque. A investida desta vez será em Ronald, do Botafogo-SP. O atacante de 23 anos atua pela ponta direita e marcou quatro gols nos 24 jogos que atuou pela equipe de Ribeirão Preto na temporada. O interesse foi publicado inicialmente pelo site "FogãoNet" e confirmado pelo ge.

Revelado pelo Internacional, Ronald pouco jogou no clube gaúcho. Com uma partida no profissional, ele chegou a ser campeão do Brasileiro de Aspirantes (Sub-23), mas foi disputar o Campeonato Português no Boavista. Em 2019, foi emprestado ao Botafogo-SP e está em definitivo no clube de Ribeirão Preto desde este ano com contrato até maio de 2021.

Caso a negociação se concretize, Ronald será o 11º atacante no elenco do Botafogo. Para a posição de jogador pelos lados - carente de reposição à altura desde a saída de Luis Henrique - o clube ainda conta com Davi Araújo, Kelvin, Lecaros, Rhuan e Warley.

Globo Esporte